La orden de alejamiento contra Halle Berry se extendió mientras la batalla legal

La disputa legal entre la actriz estadounidense Halle Berry y su exesposo, el actor francés Olivier Martinez, alcanzó un nuevo punto de tensión. Un juez del Tribunal del Condado de Los Ángeles decidió extender durante el fin de semana la orden de alejamiento temporal por violencia doméstica dictada en relación con la expareja, mientras se reanudan las audiencias fijadas para la próxima semana.

El conflicto judicial gira en torno a la custodia de Maceo, el hijo de 13 años que la pareja tiene en común. Martinez interpuso la solicitud tras acusar a la ganadora del Oscar de haber agredido al menor el pasado 26 de septiembre durante una discusión en su residencia. Tras la acusación, un magistrado otorgó a Martinez la custodia primaria temporal de Maceo y emitió la orden de restricción que limita de forma drástica el tiempo de convivencia entre la actriz y el joven.

Durante las audiencias a puerta cerrada en el Palacio de Justicia Stanley Mosk, Martinez ofreció su testimonio confidencial, insistiendo en sus alegatos contra la intérprete. Sin embargo, la abogada de Berry, Marina Beck, confrontó al actor con una declaración jurada firmada por él mismo en septiembre de 2024, en la que aseguraba bajo pena de perjurio que entre ambos no existía ningún antecedente de violencia doméstica. Cuestionado al respecto, Martinez admitió la autenticidad de su firma y reconoció que dicha afirmación era cierta en aquel momento.

Por su parte, el equipo legal de la actriz calificó las acusaciones de “totalmente infundadas y deliberadamente engañosas”, negando categóricamente cualquier conducta indebida. Durante la semana, tanto el propio Maceo como la actual pareja de Berry, el músico Van Hunt, han prestado testimonio ante el tribunal.

La resolución del caso continuará el próximo lunes, cuando se espera que Nahla Aubry, la hija mayor de Berry de 18 años, rinda declaración de manera remota. En un escrito presentado previamente ante la corte, la joven afirmó que jamás presenció ningún tipo de maltrato por parte de su madre. La decisión que tome el tribunal en las próximas sesiones determinará si se mantiene la custodia temporal de Martinez o si se modifican las restricciones impuestas a la actriz.

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