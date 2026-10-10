Hija de Halle Berry defiende a la actriz de las acusaciones de maltrato

En medio del litigio por la custodia de Maceo, de 11 años, la actriz Halle Berry recibió un respaldo decisivo dentro del ámbito familiar. Su hija mayor, Nahla Aubry, de 18 años, presentó una declaración escrita ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para desmentir las acusaciones de agresión formuladas por el exesposo de la artista, el actor francés Olivier Martinez.

El conflicto legal se intensificó luego de que Martinez obtuviera una orden de restricción temporal por violencia doméstica contra la ganadora del Oscar, tras acusarla de un presunto incidente de asfixia contra el menor ocurrido a finales de septiembre. Berry negó los señalamientos y solicitó el restablecimiento inmediato del régimen de custodia compartida 50/50.

En el documento judicial, Aubry sostuvo que convivió de manera permanente con su hermano menor antes de trasladarse a Massachusetts para iniciar sus estudios universitarios, período durante el cual jamás presenció conductas violentas ni agresiones físicas por parte de su madre hacia Maceo o cualquier otra persona.

“Nunca vi a mi mamá arrojarle algo a alguien, ni un cuchillo, ni un plato ni ningún otro objeto. Nunca vi que golpeara, abofeteara, asfixiara, sujetara o abusara físicamente de Maceo de ninguna manera”, afirmó Aubry. Asimismo, describió a la intérprete como una madre afectuosa, comprometida con el desarrollo académico y terapéutico de sus hijos, y dedicada a fomentar un entorno familiar sano.

La joven también expresó su frustración por la exposición pública del caso y criticó la postura de Martinez. Aubry señaló sentirse utilizada en medio de una disputa que busca dañar la reputación de su madre, al tiempo que lamentó las repercusiones mediáticas sobre la tranquilidad de su hermano menor.

Por su parte, Halle Berry, quien recientemente completó el programa obligatorio de formación parental Our Children First, acusó a Martinez de obstaculizar el tratamiento terapéutico y educativo de Maceo, así como de manipular al niño en el marco del desacuerdo legal. La próxima audiencia clave entre ambas partes está programada para el 16 de octubre.

Seguir leyendo:

· Halle Berry se reencuentra con su hijo tras orden de restricción temporal solicitada por su ex

· ¿Cuáles fueron los conflictos que marcaron la relación de Halle Berry y Olivier Martinez?

· Halle Berry habla por primera vez tras recibir una orden de restricción contra su hijo