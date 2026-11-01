Demócratas aventajan por 7 puntos a republicanos para el Congreso, según NBC News

A dos días de las elecciones legislativas, el descontento por la economía y el rechazo a la gestión del presidente Donald Trump impulsaron al Partido Demócrata, que alcanzó una ventaja de siete puntos porcentuales sobre los republicanos en las preferencias para controlar el Congreso, según una encuesta nacional de NBC News publicada este domingo 1 de noviembre.

El sondeo reveló que el 52% de los votantes registrados prefirió un Congreso bajo control demócrata, frente al 45% que respaldó a los republicanos, mientras que el 3% permaneció indeciso. La diferencia aumentó dos puntos respecto a septiembre y alcanzó 21 puntos entre los electores independientes.

Los resultados reflejaron un escenario adverso para el partido del presidente, cuya desaprobación llegó al 60%, el nivel más elevado registrado por NBC News durante sus dos mandatos. Solo el 40% aprobó su desempeño.

Además, el 64% consideró que Trump no cumplió sus expectativas y el 70% aseguró que el país avanzó en la dirección equivocada, nueve puntos más que hace un año.

-Final 2022 NBC Generic Ballot: D+1

-Actual results: R+3



-Final 2024 NBC Generic Ballot: D+1

-Actual Results: R+3



-Final 2024 NBC National Poll: Tie

-Actual Results: Trump +1.5 pic.twitter.com/tJoCTwa4Ds — Khoa (@1980Khoa) November 1, 2026

La economía golpeó la confianza de los votantes

El costo de vida y la inflación encabezaron las preocupaciones del electorado. De acuerdo con NBC News, casi tres de cada cuatro estadounidenses expresaron insatisfacción con la situación económica, mientras que el 51% manifestó descontento con sus propias finanzas.

Esta última cifra marcó un hecho relevante: por primera vez en 30 años de mediciones de NBC News, la proporción de personas insatisfechas con su situación financiera superó a quienes se declararon satisfechas, que representaron el 49%.

Jeff Horwitt, encuestador demócrata de Hart Research Associates, quien elaboró el estudio junto con el republicano Bill McInturff, de Public Opinion Strategies, atribuyó el deterioro de la percepción pública al incumplimiento de las promesas económicas del mandatario.

“La presidencia de Trump puede resumirse como la promesa de hace dos años y el peligro de dentro de dos días”, declaró a NBC News.

Trump regresó a la Casa Blanca con el compromiso de reducir los precios y recuperar la prosperidad económica. Sin embargo, el aumento del costo de vida y las consecuencias de la guerra contra Irán sobre los precios de la energía alimentaron el malestar entre los electores.

El descontento alcanzó incluso a las filas republicanas. El 53% de sus simpatizantes se declaró insatisfecho con la economía y el 37% consideró que Trump quedó por debajo de sus expectativas.

La ventaja nacional no garantizó el control del Congreso

Aunque los resultados favorecieron a los demócratas, la encuesta también mostró dificultades para el partido opositor. Apenas el 29% de los votantes expresó una opinión favorable sobre esa fuerza política, frente al 38% que manifestó una percepción positiva de los republicanos.

Además, los republicanos conservaron respaldo en distritos y estados que Trump ganó en 2024, territorios fundamentales para definir la integración de ambas cámaras.

McInturff reconoció que la imagen negativa de los demócratas representaba un problema, aunque consideró que las preocupaciones económicas y el rechazo a Trump podían tener mayor influencia en las elecciones.

Otro indicador fue el interés electoral: el 70% de los encuestados calificó su atención a los comicios con nueve o diez puntos en una escala de diez. Entre ese grupo, los demócratas registraron una ventaja de 12 puntos.

El panorama coincidió con otras mediciones. El promedio de RealClearPolling, actualizado al cierre de octubre, otorgó a los demócratas el 51.8% de las preferencias frente al 43.3% de los republicanos, una diferencia de 8.5 puntos porcentuales.

No obstante, estas cifras reflejaron preferencias nacionales y no una proyección directa de escaños. El resultado dependerá de las contiendas individuales y de la participación electoral en los distritos y estados decisivos.

Sigue leyendo: