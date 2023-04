Danilo Carrera se despide de México y revela la razón detrás de su mudanza a Miami

En medio del éxito que ha obtenido con su participación en “El Amor Invencible”, el actor Danilo Carrera dio a conocer que luego de culminar las grabaciones de dicho melodrama emprenderá un nuevo camino alejado de México, el país que le abrió las puertas en el mundo de la actuación.

De acuerdo con el histrión de 34 años, una vez que finalice su compromiso laboral con la producción de Juan Osorio se embarcará en una nueva aventura al mudarse a Miami, Florida.

Sin embargo, la razón de esta mudanza nada tiene que ver con su carrera actoral, sino con la salud de su madre, Elsa Huerta, pues fue diagnosticada con cáncer.

“Mi mamá está” muy bien, gracias a Dios, está con mis hermanos, quienes la están acompañando. Termino de grabar en dos semanas y voy a estar con ella también”, reveló en entrevista con vario medios de comunicación.

Como resultado de su viaje, Danilo Carrera ha decidido ponerle una pausa a sus proyectos; no obstante, no descarta la idea de “aventarse” si se presenta alguna oportunidad en territorio estadounidense.

“Sí, me retiro de la actuación un rato; a menos que de me den trabajo allá en Miami, pero como que no hay mucha actuación por allá, todo está aquí en México. Voy a extrañar mucho México, es mi casa, en realidad, es el lugar donde quería estar viviendo, pero tenía que irme para allá“, precisó. “Mi mamá es mucho más importante”.

La primera vez que Danilo Carrera se sinceró sobre el estado de salud de su madre fue en marzo de 2023, y para ese entonces indicó que Elsa Huerta llevaba lidiando con la enfermedad por poco más de 8 meses.

“Estoy cerrando todos los ciclos que tengo que cerrar aquí en México para estar con ella indefinidamente (…) Es la mujer de mi vida la mujer que me hizo el hombre que soy, la mujer que crio a 5 niños ella sola”, se sinceró en ese entonces.

