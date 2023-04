Galilea Montijo confesó que la expareja de su exmarido es de sus mejores amigas

Galilea Montijo y Fernando Reina confirmaron públicamente su divorcio a través de un comunicado hace unos días, y lo único que dijeron es que se había realizado en buenos términos por el bienestar de su hijo Mateo.

Desde entonces Galilea no había hablado del tema, pero en la última edición del famoso show de Televisa y Unicable, “Netas divinas” brindó más detalles de la situación.

Y la también actriz sorprendió a sus seguidores al revelar algo que no estaba en el imaginario público: La ex esposa de su ex estuvo presente en la firma del divorcio porque se hicieron “buenas amigas”.

La revelación sucedió junto a Tere Díaz, psicoterapeuta familiar y de pareja que estaba como invitada, y aprovechando su presencia Galilea le cuestionó si consideraba correcto que se hubiera hecho mejor amiga de la ex esposa de su ahora exmarido. Para sustentar esa pregunta, la conductora de ‘Hoy’ reveló que la relación es tan estrecha que incluso la acompañó en ese momento.

Tal pregunta no tiene una respuesta inmediata, por lo que Daniela Magun ayudó a Galilea a hacer un recuento de cómo sucedieron las cosas y la conductora explicó que su ex árido, Fernando Reina, tuvo siempre una relación cordial privilegiando el beneficio de sus dos hijos mayores, al grado incluso de llegar a viajar juntas a pesar de que eso, en ocasiones, daba mucho de qué hablar.

“Nos hemos reído dentro de todo esto eh”, dijo Galilea. “No de él, pero es simpatiquísima Paola, lo platicamos siempre, siempre nos reíamos porque en esta parte de ‘ah no, primero va él, pero tú nunca me vas a faltar’. Hemos viajado juntos, con los hijos y es como de ‘mi mujer y mi exmujer’ cuando le tocaba presentarnos”

Sigue leyendo:

Galilea Montijo reveló si estaría dispuesta a volver a casarse tras anunciar su divorcio de Fernando Reina

Galilea Montijo envió un inesperado mensaje a la ex de Fernando Reina y así le respondió

Galilea Montijo abre su corazón y revela lo más difícil de su separación

Galilea Montijo fue llamada ‘vieja’ por Paul Stanley en pleno show: “Te ves más grande”

Galilea Montijo tiene una doble y este video lo comprueba

Galilea Montijo abre su corazón y revela lo más difícil de su separación

Galilea Montijo confiesa que le fue infiel a una expareja; ¿Fue a Fernando Reina Iglesias?

Galilea Montijo y Fernando Reina fueron tres años a terapia para intentar salvar su matrimonio