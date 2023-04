El dinero puede influir en si los estudiantes se gradúan o no de la universidad: estudio

El nivel económico de la familia en que crecemos puede influir en algunas cuestiones de nuestra vida como adultos, incluso en si los estudiantes universitarios logran graduarse o no.

Un nuevo estudio revela que los graduados universitarios de primera generación tienen más probabilidades de proceder de familias con ingresos más altos y más recursos que las familias en las que ni los padres ni los hijos se gradúan en la universidad.

El estudio pone de relieve los retos a los que se enfrentan los jóvenes que desean asistir a la universidad, así como lo difícil que resulta para las personas ascender en la escala socioeconómica.

“Un título universitario suele ser un billete hacia la clase media, pero no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de obtenerlo”, afirma Anna Manzoni, primera autora del estudio y profesora asociada de Sociología en la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

“Sabemos que la educación de los padres importa, ya que los hijos de padres con estudios universitarios se gradúan en la universidad en tasas más altas que los hijos de padres sin licenciatura. ¿Qué diferencia a los estudiantes que se convierten en graduados universitarios de primera generación de los que no?”, agregó.

Para el estudio, los investigadores se basaron en datos del National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health (Estudio longitudinal nacional de la salud de adolescentes a adultos), un estudio de panel representativo a escala nacional que siguió a personas en Estados Unidos desde la juventud hasta la edad adulta.

En concreto, los investigadores se basaron en datos relativos a 5,752 estudiantes cuyos padres no tenían estudios universitarios y 3,128 estudiantes que tenían al menos un progenitor con estudios universitarios. Los investigadores analizaron los resultados educativos de los estudiantes, así como los recursos familiares de cada uno de ellos, que se basaban en los ingresos y la ocupación de sus padres.

Resultados contundentes

“Los graduados universitarios de primera generación suelen ser los miembros aventajados de su clase desfavorecida”, afirma Manzoni. “Sus padres, aunque no se graduaron en la universidad, proceden desproporcionadamente de familias con mayores ingresos, trabajan en empleos con más autoridad y autonomía, tienen mayores expectativas de que sus hijos vayan a la universidad y viven en barrios con mayores ingresos”.

El estudio también analizó los factores que podrían explicar por qué algunas personas cuyos padres son licenciados universitarios no se licencian ellos mismos. Los resultados fueron esencialmente los opuestos a lo que los investigadores observaron entre los graduados universitarios de primera generación.

“Los estudiantes que no se gradúan en la universidad, aunque sus padres sí lo hayan hecho, suelen ser el segmento más desfavorecido de la clase acomodada“, afirma Manzoni. “Sus padres tienden a tener ingresos más bajos y a trabajar fuera de los puestos con más autoridad”.

Es más, los investigadores también descubrieron que muchas de las cosas que la gente cree que contribuyen a que un niño se gradúe en la universidad no parecen tener ningún efecto.

“El estudio descubre que no importa si los padres que no se graduaron en la universidad hablan con sus hijos sobre la escuela y el trabajo, o trabajan en proyectos escolares con ellos”, dice Manzoni. “Tampoco importa si estos padres llevan a sus hijos a colegios con pocas clases, con profesores más experimentados o con más financiación. Y en el caso de los hijos de padres que tienen una licenciatura, no importa si sus padres los ponen en escuelas con compañeros de alto rendimiento, clases pequeñas y profesores más experimentados.”

Los investigadores también descubrieron que no importaba si los estudiantes eran blancos, negros o hispanos si sus padres tenían acceso a los mismos recursos.

Seguir leyendo:

• Estudiantes de contabilidad derrotan al programa de inteligencia artificial ChatGPT

• Estudiantes quieren formar su sindicato

• 25% de los alumnos abusa de estimulantes en algunos colegios estadounidenses