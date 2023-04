Talibanes matan al presunto “autor intelectual” del bombardeo que mató a 13 soldados estadounidenses

Funcionarios de Estados Unidos confirmó este martes que los talibanes mataron recientemente al terrorista que ideó el atentado suicida del aeropuerto de Kabul, que en 2021 se cobró la vida de al menos 170 civiles afganos y 13 soldados estadounidenses.

La noticia fue referida en distintos medios, como The Washington Post o The New York Times, que citan a cargos del Gobierno de Joe Biden, donde se señala que el autor fue asesinado por combatientes talibanes “en las últimas semanas”.

Taliban Kill Head of ISIS Cell That Bombed Kabul Airport https://t.co/uyrpl2WC5a #AndyVermautFromBelgiumLovesNewYorkTimes pic.twitter.com/hsOlCvUpta — Andy Vermaut (@AndyVermaut) April 25, 2023

Además, de acuerdo a la cadena ABC News, un alto funcionario de la administración de Biden describió que se trataba de un líder de la filial del grupo Estado Islámico en Afganistán (también conocido como ISIS-K o Khorasan del Estado Islámico) como “el autor intelectual” del ataque, que involucró a un atacante suicida que detonó un dispositivo explosivo desde adentro.

“Nos hemos dado cuenta en las últimas semanas de que el terrorista ISIS-K más responsable de ese horrible ataque del 26 de agosto de 2021 ha sido asesinado en una operación talibán”, atribuyó el medio a un alto funcionario.

Según la información hasta el momento, Estados Unidos no se coordinó con los talibanes en el asesinato del líder de ISIS-K, por lo que no cuentan con mayor información.

“No llevamos a cabo esta operación directamente con los talibanes. No nos estamos asociando con los talibanes. Pero creemos que el resultado es significativo”, dijo el funcionario, y agregó que Estados Unidos no se enteró del asesinato por los talibanes.

El ataque suicida en el aeropuerto de Kabul se produjo mientras el Ejército estadounidense llevaba a cabo una serie de evacuaciones tras el anuncio de la retirada de las tropas de Afganistán y el rápido de los talibanes.

En represalia, Washington mató entonces con un dron a un miembro del EI, aunque no especificó si se trataba de alguien que había estado involucrado en el ataque.

