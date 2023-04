Taylor Swift y el campeón de F1, Fernando Alonso, disparan rumores de romance

Desde que Deuxmoi hiciera un anuncio en el que aseguran que recibieron un email de algunas revistas españolas confirmando que el campeón de F1, Fernando Alonso, y la estrella del Pop, Taylor Swift, se habían estado viendo por el período de una semana, las redes no se han detenido y han disparado más aún los rumores.

LA DEUXMOI PONIENDO LO DE LA TAYLOR SWIFT Y EL FERNANDO ALONSO PLSSS BFRRRRRRR 😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/WckRtStCm0 — shei met louis 🤍 (@kissycherrry) April 20, 2023

‘La pareja se ha estado viendo durante una semana. Aunque nada serio, ya que ambos están recientemente solteros’, dijo DeuxMoi. Pero fue justamente Hola USA, quien reseñó la publicación de Fernando Alonso en TikTok ante los incesantes señalamientos que entre ambos hay algo más que una amistad. Un video con la canción de fondo de Taylor Swift ‘Karma’ y un caption diciendo: ‘Era de semana de carreras’. View this post on Instagram A post shared by HOLA! USA (@holausa)

Recordemos que justamente Taylor Swift está en medio de su ‘The Eras Tour‘. Esta fue la manera en que el campeón de Fórmula 1 hizo conexión entre sus carreras y la gira de Swift. Además, Alonso guiñó el ojo a manera de picardía. Sin embargo, hasta el momento de cierre de esta nota, ni él, ni la cantante han negado o afirmado tales rumores. @fernandoalonso Race week era😉 #F1 #F1TikTok #Formula1 ♬ karma sped up – ✨️j <3 ✨️

Pero la cosa no quedó ahí. Fernando Alonso, quien corre para la escudería Aston Martin, escribió en comentarios: “Sintiendo 33“. Esto haciendo alusión al tema de Taylor Swift ’22’. Así que, si no andan de romance o coquetería, pues entablaron una muy divertida amistad. @fernandoalonso Race week era😉 #F1 #F1TikTok #Formula1 ♬ karma sped up – ✨️j <3 ✨️

Taylor Swift terminó con Joe Alwyn

Otros rumores que al parecer dieron como resultado el fin de la relación y del amor entre la intérprete de ‘Anti-Hero’ y ‘Shake It Off’ y el actor británico fueron justamente, que éste le habría sido infiel a Swift con la también actriz Emma Laird, con quien compartía set.

Duraron 6 años de relación. Aun así, la cantante no ha dejado de salir y divertirse. Ya se le ha visto con sus mejores amigos Ryan Reynolds y Blake Lively pasando el rato por las calles de Nueva York. Con quien no ha podido ser fotografiada aún es con el corredor de F1, Fernando Alonso. Habrá que esperar a ver si esto sigue tomando su propio cauce. View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

