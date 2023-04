VIDEO: Presidente de México reaparece, dice que tuvo complicaciones por COVID y que sufrió un desmayó

En medio de la ola de rumores sobre un estado grave de salud, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, interrumpió su convalecencia de su recuperación de COVID, para publicar un video y asegurar que pronto regresará a sus actividades.

En el video, el mandatario arremetió contra quienes han esparcido el rumor de que se encontraba en un estado delicado y reiteró: “Como Presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud; ya lo hice, pero, de todas maneras, como ha habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien”.

Con un semblante de mejoría, López Obrador caminó por los pasillos de Palacio Nacional y confesó que el Covid 19 “se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicie en Veracruz, donde hubo cambio de clima; fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis, porque se me bajó, de repente, la presión”.

“Y estando en una reunión, con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, me quedé dormido; fue una especie de váguido (desmayo); hablando coloquialmente y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron; no perdí el conocimiento, pero si tuve esa situación de desmayo transitorio”, reconoció.

Sin embargo, describió que pese a la insistencia de que fuera trasladado en calilla y ambulancia a un hospital, no aceptó.

En su mensaje de más de 18 minutos, el Presidente recordó que pusieron un litro de suero, levantaron la presión y afortunadamente no pasó a mayores: “no hubo ninguna afectación en el corazón ni en el cerebro ni en nada” y decidió viajar a la CDMX en una ambulancia aérea.

López Obrador criticó a sus adversarios, quienes aseguraron que el presidente padecía de un infarto cerebral o un derrame cerebral, “Y así y otros, hasta de quienes ya me dieron por muerto”.

Sin embargo, indicó que ya lo han dado por muerto muchas veces y destacó que fue una de estas la que lo llevo a visitar todos los pueblos de México para llegar a la presidencia del país.

“… Después de que nos robaron la presidencia en 2006 que vino ese sexenio tremendo de García Luna a mí me dieron por muerto porque decidí recorrer todos los pueblos de México… me salve y así construimos la organización que nos llevó a la presidente para salvar a México”, recordó.

Sigue leyendo:

• AMLO “se encuentra bien” y retomará actividades antes del fin de semana, asegura el secretario de Gobernación de México

• AMLO derrota a gamers y se ubica como el sexto mejor streamer hispano gracias a “La Mañanera”

• Estado de salud de AMLO desata especulaciones en México tras anunciar tercer contagio por COVID-19