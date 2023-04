Estados Unidos advierte que fin del Título 42 no significa que la “frontera esté abierta”

Autoridades estadounidenses prevén que en los próximos días llegarán cientos de inmigrantes hasta la frontera sur con el propósito de solicitar asilo antes de que finalicen las restricciones de inmigración de la era de la pandemia, mejor conocida como Título 42, razón por la que la Administración Biden anunció este jueves los planes de abrir centros de migración en Guatemala y Colombia.

En un intento de frenar la próxima “llamada oleada de inmigrantes” que buscan cruzar hacia los Estados Unidos cuando finalicen las restricciones del 11 de mayo, el gobierno intentará a través de estos centros evitar que miles de personas realicen un viaje peligroso en busca del sueño americano.

“Este es un desafío hemisférico que exige soluciones hemisféricas”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante una conferencia de prensa en la que describió los próximos pasos antes de la fecha límite del 11 de mayo.

Mayokas aprovechó para decirle a los traficantes de personas que el hecho de que vayan a finalizar las restricciones en un par de semanas, no significa que la frontera estará abierta “déjenme ser claro, nuestra frontera no está abierta y no lo estará después del 11 de mayo”.

Declaración que no solo le deja en claro a los demócratas, quienes en más de una ocasión han dicho que la Administración Biden mantiene las fronteras abiertas, que el gobierno está trabajando para evitar los cruces masivos.

La agencia AP informó que hasta el momento no está claro si los centros de procesamiento y otras medidas, incluido el procesamiento acelerado de los solicitantes de asilo y la represión de las redes de tráfico de personas, harán mucho para frenar la ola de inmigrantes que huyen de países afectados por conflictos políticos o económicos.

Hasta ahora solo Guatemala y Colombia contarán con un centro de migración, pero se anunciarán más en los próximos días.



Un alto funcionario señaló que los posibles migrantes podrán acudir a los centros en lugar de intentar llegar a los Estados Unidos para obtener información sobre cómo convertirse en refugiados o conocer otras opciones de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que los centros estarán a cargo de organizaciones internacionales y los posibles inmigrantes podrán hacer una cita vía telefónica para visitarlos.

Durante la era de Trump, marzo de 2020, nació una regla conocida como Título 42 que permitía a los funcionarios fronterizos expulsar rápidamente a los inmigrantes sin permitirles solicitar asilo, desde entonces han sido expulsados más de 2,8 millones de personas.

Un grupo de republicanos ha pedido que se mantenga el Título 42, pero todo parece indicar que el 11 de mayo llegará a su fin, pero aún no queda claro qué sucederá cuando desaparezca la regla que nació tras la pandemia.

