Vida después de la muerte: científicos descubren actividad del cerebro en personas en coma

Mucha actividad energética en los cerebros de pacientes moribundos o en coma fue registrada por un grupo de científicos, lo que incrementa la teoría de que los relatos de personas que experimentan fenómenos extraños al estar inconscientes, son reales.

El nuevo estudio revela que nuestros cerebros pueden estar activos incluso cuando nuestros corazones dejan de latir.

Hace tiempo se dice que los cerebros se vuelven no funcionales a medida que pierden oxígeno durante un paro cardíaco, y eventualmente podrían abrir una nueva ventana a los fenómenos extraños asociados con las experiencias cercanas a la muerte (ECM).

Jimo Borjigin, profesor asociado de neurología en la Universidad de Michigan, se ha interesado en estas preguntas desde que observó por primera vez aumentos repentinos de actividad en los cerebros de ratas moribundas hace una década.

Las llamadas “oleadas” consistían en ondas gamma, las oscilaciones más rápidas del cerebro, que están asociadas con percepciones conscientes, sueños lúcidos y alucinaciones.

Los pacientes fueron monitoreados para ver si sus neuronas seguían activas

En el estudio publicado el 1 de mayo de 2023 en Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) Borjigin y sus colegas han descubierto una actividad gamma similar en los cerebros de pacientes que murieron en el hospital mientras eran monitoreados por sensores de electroencefalograma (EEG), que registran la actividad neuronal.

Examinaron las lecturas de EEG de una muestra pequeña de cuatro pacientes que no respondían y que fueron retirados del soporte vital con el permiso de sus familias.

Encontraron que durante un paro cardíaco, dos de las personas experimentaron actividad gamma compleja en una “zona caliente” del cerebro que es fundamental para el procesamiento consciente.

“El aumento de la potencia gamma y la conectividad observados en modelos animales de paro cardíaco se pueden observar en pacientes seleccionados durante el proceso de muerte”, explica la investigación.

Estos hallazgos también podrían ayudar a explicar las experiencias cercanas a la muerte, que el estudio describió como “una paradoja biológica que desafía nuestra comprensión fundamental del cerebro moribundo, que se cree ampliamente que no funciona” durante la muerte.

“Se pensaba que el cerebro moribundo estaba inactivo; nuestro estudio mostró lo contrario (…) El descubrimiento de las actividades gamma marcadas y organizadas en el cerebro moribundo sugiere que la ECM es el producto del cerebro moribundo, que se activa al morir” dijo Borjigin a Motherboard.

Los especialistas esperan que alguno de los pacientes que incluyen en el estudio sobreviva para contar la historia que se correlaciona con las firmas neuronales detectadas.

