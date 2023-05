¿Cuáles son los resultados que necesita Feyenoord de Santiago Giménez para quedar campeón en la Eredivisie?

Los diferentes torneos europeos están llegando a su final, motivo por el cual el Feyenoord está a un paso de quedar campeón en la Eredivisie de Países Bajos, pero ¿Cuánto más tiene que esperar Santiago Giménez y su equipo para coronarse en la liga de su país?

El equipo de Rotterdam lidera la tabla general con 73 puntos, esto gracias a cosechar 22 victorias, siete empates y una derrota, como resultado, tiene un colchón de ocho unidades con respecto a su más cercano perseguidor, el PSV Eindhoven, quien tiene 65 unidades.

En la temporada actual aún falta 12 unidades por disputar, en cuatro jornadas en el campeonato, por ello, es que si tiene resultados combinados a su favor quedará campeón, los cuales son: Una victoria propia y una derrota de su seguidor más cercano.

Feyenoord debe triunfar en su visita al Excelsior, duelo que está pautado para el domingo a las 8:30 ET, 5:30PT, algo que le beneficia, pues juega después de del PSV y el Sparta Rotterdam, equipos que tienen su compromiso el sábado a las 12:45 ET, 09:45PT.

De no darse este escenario, se deberá esperar una semana más para el campeonato. Los próximos duelos de ambos equipos en cuestión serían, PSV vs. Fortuna Sittard y Feyenoord hará lo mismo ante Go Ahead Eagles.

Con todo esto en mente, podemos ver como es que es cuestión de tiempo para ver como es que el Feyenoord levantará el trofeo de campeón en la Eredivisie, así como también lo hará Santiago Giménez, mexicano que ha tenido una campaña de ensueño.

El azteca tiene 20 goles en todas las competencias, 12 en Eredivisie, cinco en Europa League y tres en Copa registros que hacen sobresalir al mexicano y que lo puso en el radar de varios equipos importantes en Europa.

