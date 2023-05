Los Trump han incumplido con la entrega de documentos en caso de fraude fiscal

La oficina del fiscal general de Nueva York presentó una carta ante el tribunal la semana pasada asegurando que tanto Donald Trump, como sus tres hijos mayores y la Organización Trump han incumplido con la entrega de correos electrónicos, así como otras comunicaciones en el caso de la demanda por fraude fiscal, informó Forbes.

El medio antes citado, quien tuvo acceso a la carta, indicó que las autoridades hicieron referencia a la “caída de correos electrónicos de Ivanka Trump“, como uno de los problemas más importantes.

Los correos disminuyeron en un promedio de 1200 por mes en los primeros nueve meses de 2014 a solo 37 por mes en 2016.

“Los acusados no solo no han ofrecido ninguna respuesta sustantiva a esta investigación, sino que la señora Trump no ha presentado los documentos“, argumentó la oficina del fiscal general.

La misiva también refiere que la negativa de la familia Trump, así como de la organización, de no presentar el material solicitado se remonta a la investigación de las prácticas comerciales de la familia.

Si bien hasta ahora no se habla de una multa por el incumplimiento de la entrega de material, en mayo de 2022 el juez Arthur Engoron ordenó a Trump el pago por una multa de $110,000 dólares por no cumplir con una citación de la oficina de Letitia James.

“Durante años el señor Trump y la Organización Trump han tratado de frustrar nuestra investigación legal, pero la decisión de hoy deja en claro que nadie puede evadir la responsabilidad”, mencionó James tras la decisión de Engoron.

“La oficina del fiscal general ahora dice que las evasivas de los Trump han continuado en el proceso de descubrimiento de la demanda de $250 millones de dólares, que alega que Donald Trump, sus hijos, la Organización Trump y algunos de sus principales ejecutivos inflaron el valor de las propiedades para obtener beneficios económicos, como obtener préstamos más baratos”, informó el medio antes citado.

James ha pedido a Engoron que intervenga en el caso y alegó que los Trump han empezado a entregar los documentos, pero evitaron compartir el cronograma de cuándo entregarán todo, además, se han limitado a responder preguntas sobre cómo recolectaran los materiales.

El representante de Trump le dijo al juez que, “en pocas palabras, no ha habido falta de diligencia ni ‘obstrucción'”.

Ivanka Trump también reemplazó a sus abogados, aunque algunos de los abogados que usaba todavía representan a Donald Trump Jr. y Eric Trump.

El juez fijó como fecha límite el 12 de mayo para entregar todo lo pendiente.

