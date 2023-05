Hirving “Chucky” Lozano reveló su rol dentro del Napoli y su desesperación por no jugar en el pasado

Hirving Lozano ha quedado campeón en el Napoli, siendo el primer mexicano capaz de hacer esto en la Serie A, pero el azteca habló de su llegada en 2019 y dejó saber la desesperación que tenía por no jugar constantemente en el pasado. Además, el ‘Chucky’ también reveló cual es el rol que cumple en el cuadro napolitano.

En entrevista exclusiva para TUDN, el ariete mexicano habló sobre el pasado, en donde explicó su desespero por no jugar cuando el técnico era Gennaro Gattuso, exmediocampista que tomó las riendas del cuadro tras la salida de Carlo Ancelotti y quien trajo a sus jugadores de confianza luego de su llegada.

“Complicado porque cuando yo llegué al Napoli me trae Carlo Ancelotti, lo corren a los dos o tres meses de que llegué y para mí fue complicado porque llegó un nuevo entrenador, trajo sus jugadores de confianza, no contaban conmigo en ese momento.

“En ese año que llegó Gattuso fue muy complicado para mí porque no jugaba, no me estaban tomando en cuenta. Muchas veces lloré porque era una desesperación, pero trabajé mucho, seguí, pensando en querer jugar y gracias a Dios el siguiente torneo fue muy diferente”, contó el mexicano a la fuente mencionada.

Luego, en la misma entrevista, ‘Chucky’ reconoció no ser la estrella del Napoli, esto debido a que los focos apuntan a otros elementos ofensivos fundamentales en la obtención del titulo en Italia, los cuales son Victor Osimhen y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

“Estoy consciente de que me faltaron más goles y más asistencias, pero sé que hice trabajos diferentes, ayudé al equipo de diferentes formas porque así me lo pidieron, así lo traté de manejar para llegar al objetivo. Eso es lo principal, trabajar y estar disponible para el equipo. Ahora me tocó generar las jugadas, no ser el foco de atención, pero creo que hice un gran trabajo”, señaló el mexicano que logró anotar cuatro goles dar cuatro asistencias en 41 partidos esta temporada.

