Adela Micha incomodó a algunos fans durante la pelea de ‘Canelo’ Álvarez y estos se lo dejaron saber [Video]

La pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante John Ryder en el Estadio Akron de Guadalajara fue el evento más significativo del fin de semana en México y al que varias estrellas y personalidades no faltaron. Entre esos estaba la reconocida periodista Adela Micha, quien se llevó un educado y sutil regaño por parte de unos fans a los que no dejaba ver bien el combate.

A través de las redes sociales ha trascendido un video en donde se puede ver a la comunicadora estar muy cerca del cuadrilátero disfrutando de la pelea y llevarse un pequeño reclamo de algunos hinchas cuando esta decidió pararse de su asiento en medio del espectáculo para que una de las personas que la acompañaba le sacara algunas fotografías.

El clip se popularizó específicamente en la plataforma TikTok y muestra como un poco antes de iniciar el round 4, espectadores no dudaron en quejarse ante la presentadora y hacerle saber que estaba estorbando. “Siéntate y deja ver la pelea, Adela”, se oye al fondo ya con ‘Canelo’ haciendo lo suyo en el ring. “Perdón, perdón”, respondió la profesional de la comunicación.

Para el momento en el que se generó este incidente, el boxeador mexicano ya tenía un corte en la cara y no fue sino en el round siguiente donde le hizo sentir a Ryder la pegada y mandó al británico a la lona. Aunque el episodio con Adela no pasó a mayores y todo quedó entre risas, en redes sociales trascendieron varios relatos de hinchas descontentos por la mala distribución de las localidades en el Estadio Akron que le impidieron tener una panorámica aceptable para disfrutar del espectáculo.

En la pelea estuvieron varias personalidades mexicanas como el actor Diego Boneta, el futbolista Alexis Vega, el cantante Peso Pluma o el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pero la presencia de Adela Micha va un poco más allá del espectáculo, pues la periodista tiene una gran relación con el tapatío.

En noviembre de 2020, Saúl acudió a una entrevista con ella en la que hablaron de diversos temas y uno de ellos fue el Mundial de Qatar 2022. ‘Canelo’ pronosticó qué México podía llegar a la final y la comunicadora consideraba que el Tri se quedaría fuera en fase de grupos.

Esto motivó a que ambos apostaran una botella de vino de la marca Petrus, valorada en $5,000 dólares. México sería eliminado en tres partidos del certamen ecuménico y a finales de febrero, Micha confesó que el boxeador no había honrado su palabra. “No me ha pagado el ‘Canelo’. No me decepciones”. Días después, la periodista informó que el “güero” Le cumplió mandándole la botella.

12 años después de su último combate, Álvarez volvió a pelear en su tierra y se llevó un sólido triunfo ante Ryder, pero por decisión unánime (118-109, 120-107 y 118-109), ya que a pesar de tumbar al británico en dos ocasiones, no pudo concretar el KO.

