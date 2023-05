Desesperación por Lionel Messi en Arabia Saudí: dos piezas del FC Barcelona, dos argentinos campeones del mundo y un entrenador para convencerlo

Las próximas semanas y meses serán cruciales para el futuro del astro argentino Lionel Messi. A pesar de la reconsideración del Paris Saint-Germain (PSG) en rebajarle la suspensión y extenderle otra oferta de contrato, el astro argentino tiene decidido no seguir en Francia y tres lugares pujan por tenerlo la próxima campaña: Miami (EE. UU.), Barcelona (España) y Arabia Saudí.

Esta última opción es la que más notoriedad y claridad toma por lo suculento del ofrecimiento a Messi, de 35 años, que recientemente estuvo en el país árabe por temas comerciales y publicitarios, lo que además desencadenó todo el enfrentamiento con el PSG.

El club Al Hilal, consciente de la puja por hacerse con el campeón del mundo 2022, ha desplegado todo un proyecto para convencerlo que no solamente incluye su salario, sino también todo un ecosistema para que se sienta cómodo sobre el terreno de juego.

Por eso varios agentes del club saudí ya se han puesto en contacto con el veterano mediocampista español Sergio Busquets, capitán y arquitecto del mediocampo histórico del FC Barcelona, así como también el jugador culé Jordi Alba.

La prensa española y francesa asegura también que el Al Hilal buscará formar toda una constelación de futbolistas consagrados y buscarán fichar a los dos campeones del mundo con Messi y Argentina: Leandro Paredes y el autor de gol en la final, Ángel Di María.

Pero no solo eso. Los directivos del club saudí saben que para lograr el éxito no todo está en los jugadores si no el cuerpo técnico, por lo que ya sondean en el entorno del entrenador español Luis Enrique, ex seleccionador de España y técnico del FC Barcelona, y con esa ‘cereza en el pastel’ terminar de asegurarse los servicios de Lionel Messi.

En caso de decir que sí, la liga profesional de fútbol de Arabia Saudí tendría para la próxima campaña un auténtico duelo de colosos: Lionel Messi con el Al Hilal vs. Cristiano Ronaldo con el Al Nassr.

