Polvos verdes: qué son y cuáles son sus beneficios para la salud

El polvo verde es un suplemento dietético que se ha convertido en una forma popular de ayudar a las personas a alcanzar la ingesta diaria recomendada de vitaminas y minerales.

Sobre todo por quienes les desagrada pensar en que se están comiendo la verdura licuada. Pero la combinación de nutrientes en polvo de verduras está formulada para respaldar el sistema inmunológico y los niveles de energía de nuestros cuerpos.

En principio se creía que éste era un polvo milagroso del mar y un superalimento de los aztecas. Pero no es más que un plus vitamínico sobre todo para quienes deciden no comer carne.

Aunque los ingredientes en los polvos verdes varían tanto como opciones hay en el mercado, la mayoría incluye los siguientes:

Verduras de hoja verde y algas Hierbas y otros vegetales Frutas ricas en antioxidantes Probióticos Extractos nutricionales

Estos polvos verdes pueden mezclarse con agua, batidos o jugos. Si agregas sustitutos naturales del azúcar como el extracto de stevia, mejorarás el sabor de tu bebida.

También puedes encontrarlos completamente veganos y están hechos de productos orgánicos y no modificados genéticamente, algo que será de gran beneficio para tu salud.

Es fuente de vitaminas necesarias para tu organismo como calcio, yodo, selenio, cromo, potasio y otros. Algunos incluyen altos niveles de vitamina C, relacionado con la función saludable del sistema inmunológico, la protección contra las enfermedades cardíacas y la buena salud de la piel.

El polvo verde no puede sustituir a verduras en tu dieta

Ten presente que el polvo son frutas y vegetales procesados que también pierden parte de su contenido nutricional importante, como la fibra. Por esto no pueden reemplazar los beneficios nutricionales que obtiene al consumir alimentos integrales.

Pero estos pueden ser una excelente manera de complementar una dieta saludable con un refuerzo de vitaminas y antioxidantes adicionales.

Consumirlos aportará altos niveles de vitaminas y minerales asociados con el mantenimiento de un sistema inmunológico saludable. Por ejemplo, la vitamina A tiene propiedades antiinflamatorias que mejoran la inmunidad.

El selenio presente en la mayoría de los polvos verdes puede ayudar al sistema inmunitario a combatir las infecciones.

En el caso de las mujeres embarazadas o lactantes, los suplementos herbales y nutricionales agregados en los polvos verdes podrían presentar ciertos riesgos, ya que los efectos de estos suplementos no se conocen a profundidad.

