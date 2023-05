Sorprenden a José Eduardo Derbez en ‘Despierta América’ con un mensaje de su madre, Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez se llevó una gran sorpresa en su más reciente visita a ‘Despierta América’, luego de que le mostraran un mensaje que le mandó su madre, la actriz Victoria Ruffo, quien le dejó un recado sobre el festejo del Día de la Madre.

La actriz le mandó un beso y un abrazo y le dijo que hiciera reír a la gente del programa de Univision, pero también dejó claro que no le agradó mucho que no estuviera en este día tan especial con ella. “Te quiero mucho y hoy es un día muy especial para mí, porque pues ya sabes qué día es ¿no? Me imagino que luego me vas a festejar”, señaló.

El actor estuvo acompañado por Leonardo de Lozanne, con quien comparte créditos en la obra de teatro ‘La Clase’, misma que fueron a promocionar al programa matutino de Univision, pues tras tener mucho éxito en México, se presentarán en los Estados Unidos.

Pero ese mensaje no fue lo único que vimos de Victoria Ruffo durante la entrevista, pues también le mostraron la respuesta que le dio a la novia de José Eduardo Derbez, sobre si prefería flores o un nieto como regalo.

“Ay bueno, no sé, como ya es harina de otro costal, yo ya no sé qué haga con su vida… Sería sorpresota, eh”, comentó la actriz. Pero lo que más sorprendió a su hijo fue que lo llamara señor.

Por último, el hijo de Eugenio Derbez aclaró los rumores sobre que duerme en un ataúd, que tenían consternada a Karla Martínez. “Sí tengo un ataúd, en mi casa, lo tengo ahí de adorno, la gente va y se toma fotos”, comentó el actor al respecto.

Sigue leyendo:

• Victoria Ruffo se le va a la yugular a Eugenio Derbez: “Siempre ha sido imprudente”

• Victoria Ruffo hace inaudita confesión: “Si me invitan yo voy de viaje con los Derbez” | VIDEO

• Eugenio Derbez revela el inesperado desaire que le hizo a su ex, Victoria Ruffo | VIDEO