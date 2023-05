“Salí muy enojado”: Henry Martín habló sobre abucheos recibidos con el América ante Atlético San Luis en el Clausura 2023

El delantero mexicano del Club América habló sobre los abucheos recibidos ante Atlético San Luis, al finalizar la primera parte del choque de Vuelta de Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2023 de la Liga MX.

“Siempre es válido su manera de pensar. Toda la gente es libre de hacer y decir lo que quiera, pero no lo compartimos. En lo personal salí muy enojado de la situacióón porque si bien yo he vivido momentos de abucheos, momentos difíciles, considero y pienso que iba a medio tiempo. Le faltaba el otro equipo hacernos un gol. Estábamos jugando muy mal, sí, pero no se puede bajar del barco nadie a mitad de partido”, inició diciendo el reciente campeón de goleo del Clausura 2023.

“No me hago a la idea de que pueda suceder eso porque estás en una Liguilla y pueden y van a haber momentos difíciles. Habrá momentos en los que las cosas no van a ser siempre golear al rival y entonces qué va a pasar en un momento difícil ¿Se van a echar para atrás? No, eso no puede suceder. Necesitamos de todos: de la afición, de la porra, de la directiva, del cuerpo técnico, del estadio, de los mismos jugadores. Si uno en un momento complicado se echa para atrás, entonces no estamos listos para ser campeones” agregó Henry Martín este martes Coapa en contra de los seguidores del cuadro azulcrema.

“Está bien si termina el partido y sale un resultado negativo y nos abuchean… ustedes perdona la palabra, si nos pute** de ser necesario, háganlo. Nosotros mismos lo vamos a aceptar, nos la vamos a tragar por así decirlo. Hay que aceptar las cosas cuando no salen, pero era un medio tiempo cuando todavía teníamos el marcador a favor. El apoyo debe ser incondicional y si al final no suceden las cosas que esperamos todos, ahí sí (que los abuchearan)”, concluyó Martín.

Club América, clasificó a las semifinales con todo y que perdió el partido de vuelta de los Cuartos de Final frente a un aguerrido Atlético de San Luis, situación que le dejó dudas a la afición azulcrema de cara a su Clásico Nacional ante las Chivas de Guadalajara y que generó dichos abucheos que molestó al delantero mexicano.

Para dicha instancia, el equipo americanista jugará el próximo jueves 18 de mayo en el Estadio Akron el partido de ida. Posteriormente, el encuentro de vuelta será disputado el domingo 21 de mayo en el Estadio Azteca.

