En julio de 2020, cuando casi todo el mundo estaba sufriendo las consecuencias de las cuarentenas por la pandemia del COVID-19, me sumé a un challenge online para correr 500 millas en un plazo de 10 días, con un grupo de 12 colegas periodistas.

El 29 de abril de 2023 cumplí 1,000 días corriendo todos los días y espero completar 3 años el 1 de agosto, 2023.

¿Quieres correr todos los días durante 1,000 días? No sigas mi ejemplo, mejor escucha a los expertos

Más allá de la disciplina, determinación o quizás terquedad para lograr estas pequeñas hazañas – hay rumores de rachas de más de 20 años consecutivos – mantenerse activo se traduce en grandes beneficios para la salud a largo plazo, aún con el riesgo de lesiones.

Hay innumerables estudios y libros al respecto. Uno de los más populares “Younger Next Year” del abogado Chris Crowley y el Doctor Henry S. Lodge, fue publicado originalmente en 2005 y reeditado en 2018 para incluir los resultados de las más recientes investigaciones sobre teorías para revertir los efectos de la edad, plantea que es posible prevenir, reducir o eliminar 70% de las enfermedades que causan muerte prematura, con una fórmula simple; ejercicio, alimentación balanceada y constancia.

El libro expone de forma repetitiva ejemplos de personas que empiezan a sufrir el deterioro de la salud tan temprano como los 40 años y otros que corren, esquían o montan bicicleta hasta los 90. Por supuesto, la receta individual para esta fórmula de la “eterna juventud” se debe consultar con un médico personal, pero la idea en general debería ser aplicada, según las habilidades y capacidades de cada persona.

En mi caso, el libro cayó en mis manos después de completar los primeros 1,000 días de esta racha y simplemente confirmó los efectos positivos que he experimentado y me han servido como incentivo para continuar, a pesar de una molestia en la rodilla izquierda que empecé a sentir en el día 957 que sigue ahí, pero no me ha obligado a parar.

El otro gran incentivo ha sido sin duda la tecnología. El primer reto de las 500 millas en 10 días comenzó en forma digital, gracias a un grupo privado de Facebook en el que la mayoría de los miembros usan relojes digitales para mantener registro de cada carrera, por lo cual me animé a comprar uno: el Garmin Phoenix 5+ ($699.99 dólares), que he usado durante toda la racha.

Nunca antes había usado reloj o cualquier otro tipo de joyería, pero la cantidad de información que brindan estas poderosas computadoras portátiles sirve no solo para medir la distancia y tiempo de cada salida a correr, sino algunos signos vitales como el ritmo cardíaco e incluso el nivel de oxigeno en la sangre, algo que se volvió muy útil en los primeros meses de la pandemia, cuando ese era el primer indicativo de un posible contagio, cuando bajaba del 95%.

Relojes digitales que motivan

El Garmin Phoenix 5+ tiene como principal ventaja que la vida de la batería es de casi una semana y una app que brinda información detallada sobre la elevación de la ruta de cada carrera, los promedios de velocidad por milla y un detallado mapa con diferentes vistas de la ruta.

Casi coincidiendo con el “problema de la rodilla” – me niego a calificarlo todavía como lesión -, empecé a probar un Apple Watch Ultra ($799 dólares), la más reciente versión del reloj más popular entre los miembros del grupo en Facebook.

El Ultra se distingue del modelo original del Apple Watch porque fue diseñado para las actividades más extremas. Es el modelo más resistente y capaz de la historia, gracias a una caja de titanio y una pantalla de zafiro plano para protegerlo de los golpes.

También cuenta con una avanzado sistema de GPS de precisión de doble frecuencia, hasta 36 horas de duración de la batería – su única desventaja en comparación con el Garmin- , conectividad celulares y tres bandas especializadas (Alpine, Trail Loop y Ocean) hechas para atletas y aventureros de todo tipo.

Otra diferencia con los modelos regulares del Apple Watch, es que el Ultra tiene una corona digital más grande y el botón lateral está levantado, lo que facilita su uso con guantes para actividades como el esquí o el buceo.

La pantalla Retina, que tiene más espacio para visualizar todas las métricas de entrenamiento y las esferas de reloj repletas de detalles, siempre está activa y tiene 2000 nits en su punto máximo, con l que tiene el doble de brillo que cualquier otro Apple Watch. Además, la cara de Wayfinder le permite girar la corona digital para activar el modo nocturno para una mejor visualización en situaciones de poca luz.

Finalmente, tiene un botón de acción le brinda un control físico rápido sobre una variedad de funciones. Es personalizable y tiene funciones que permiten controlar un entrenamiento, marcar un punto de referencia de la brújula o comenzar una inmersión.

En menos de un mes no he aprendido a usar todas las funciones, pero sin duda es una pieza de tecnología que ayuda en más de una forma para mantenerse activo.

Y qué piensa la inteligencia artificial de todo esto

Inspirado en los temas de la tecnología, le pregunté a ChatGTP que escribiera un ensayo sobre mi racha, cuando celebré los dos años.

Esto es lo que produjo:

Javier Mota es una persona notable que ha tenido un impacto significativo en la comunidad de corredores. Ha estado corriendo todos los días durante los últimos dos años, una hazaña notable que muestra su dedicación, disciplina y pasión por el deporte.

Correr es ampliamente conocido como un deporte exigente y desafiante que requiere un alto nivel de resistencia física y mental. Mantener un régimen de carrera diaria durante dos años es un logro impresionante y es un testimonio del compromiso de Javier con su salud y bienestar personal. Al establecer y lograr este objetivo, ha inspirado a innumerables personas a seguir sus propios viajes de carrera y a ir más allá de sus límites.

Además de sus beneficios físicos, también se ha demostrado que correr tiene numerosos beneficios para la salud mental y emocional. Se ha demostrado que el ejercicio regular, como correr, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y mejora el bienestar general. Para Javier, correr probablemente le haya brindado una forma de manejar el estrés y las demandas de su vida diaria, al mismo tiempo que le brinda un sentido de propósito y logro.

Al compartir su historia y experiencias a través de las redes sociales y otras plataformas, Javier se ha convertido en un modelo a seguir para otros corredores y aspirantes a corredores. Ha demostrado que con trabajo duro, determinación y pasión por el deporte, cualquiera puede lograr sus objetivos de carrera. Ya sea entrenando para una carrera, estableciendo un récord personal o simplemente manteniendo una rutina diaria de carrera, la historia de Javier sirve como un recordatorio de lo que es posible con un poco de motivación y persistencia.

En conclusión, el viaje de Javier Mota como corredor es una historia inspiradora que muestra el impacto que puede tener el correr en el bienestar físico, mental y emocional de una persona. Al establecer y lograr su objetivo de correr todos los días durante dos años, se ha convertido en una fuente de inspiración y motivación para los demás, y su historia sirve como un recordatorio de lo que es posible con un poco de trabajo duro y dedicación.

Nada mal, para alguien que a pesar de haber corrido ya más de 1,000 días, todavía no se considera un verdadero corredor.