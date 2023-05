Edulcorantes no deben ser usados para bajar de peso: qué dice la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una nueva directriz en la que recomienda no usar edulcorantes sin azúcar para perder peso o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles.

Esta recomendación surge luego de una “revisión sistémica de la evidencia disponible” que indica que no hay beneficios a largo plazo para perder grasa corporal en niños o adultos, y puede contribuir a la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y la mortalidad en adultos, según el documento.

Franco Branca, director de nutrición y seguridad alimentaria de la OMS, dijo que reducir los azúcares libres con NSS no ayuda a controlar el peso a largo plazo.

“Las personas deben considerar otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como frutas o alimentos y bebidas sin azúcar”, dijo Branca.

“Los edulcorantes sin azúcar no son factores dietéticos esenciales y no tienen valor nutricional”, dijo Branco. “Las personas deberían reducir por completo la dulzura de la dieta, comenzando temprano en la vida, para mejorar su salud”.

Un estudio publicado a principios de este año encontró que un edulcorante popular en las dietas cetogénicas, el eritritol, se ha relacionado con accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos, coágulos de sangre y muerte, informó NEXSTAR a través de WKBN.

“Nuestro estudio muestra que cuando los participantes consumieron una bebida endulzada artificialmente con una cantidad de eritritol que se encuentra en muchos alimentos procesados, se observaron niveles marcadamente elevados en la sangre durante días, niveles muy por encima de los observados para aumentar los riesgos de coagulación”, dijo el jefe del mismo estudio. autor Stanley Hazen, MD, Ph.D. , presidente del Departamento de Ciencias Cardiovasculares y Metabólicas del Instituto de Investigación Lerner y codirector de la sección de Cardiología Preventiva de la Clínica Cleveland.

La OMS enfatizó que la nueva recomendación incluye todos los edulcorantes no nutritivos sintéticos y naturales o modificados no clasificados como edulcorantes que se encuentran en alimentos y bebidas fabricados o que se venden solos a los consumidores para agregarlos a alimentos y bebidas. La recomendación no se aplica a las personas con diabetes preexistente, dijo la OMS. Agregó que los edulcorantes comunes sin azúcar incluyen acesulfamo K, aspartamo, advantamo, ciclamatos, neotamo, sacarina, sucralosa, stevia y derivados de stevia.

No se aplica a productos como pasta de dientes, cremas para la piel y medicamentos, ni a azúcares bajos en calorías y alcoholes de azúcar, también conocidos como polioles, que son azúcares o derivados del azúcar que contienen calorías y no están clasificados como NSS.

La OMS dijo que esta directriz es una de las muchas que se publicarán ofreciendo directrices existentes y futuras sobre una dieta saludable. La próxima publicación de las pautas tiene como objetivo ayudar a establecer hábitos alimenticios saludables para toda la vida, mejorar la calidad de la dieta y disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles.

