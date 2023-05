Pep Guardiola revela el discurso con el que motivó a sus jugadores para eliminar al Real Madrid de la Champions League

El Manchester City echó de la Champions League al monarca vigente de la competencia ante la sorpresa de muchos, pero lo hizo de forma muy clara, superando ampliamente al Real Madrid en la cancha y reflejándolo con un escandaloso marcador de 4-0, algo poco común en la antesala de la final del torneo europeo, donde los duelos suelen estar parejos, aunque esta vez no fue el caso.

Luego de esto, quedó en evidencia que Pep Guardiola, el DT de los Citizens, no sólo es un buen estratega, sino también un excelente motivador, ya que, poco después del juego de vuelta en la serie, se dio a conocer el discurso con el que motivó a su equipo para incitarlos a derrotar al equipo merengue y alcanzar la final de la competencia.

El propio DT del equipo ganador fue quien compartió las palabras con las que convenció a su equipo, que en realidad fue una pregunta retórica.

“Les hice una pregunta. ¿Quieren jugar contra el Inter? Bueno, entonces ya sabes lo que tienen que hacer. Tienen que vencer al Real Madrid. Y eso fue lo que hicieron“, confesó el entrenador en la rueda de prensa.

Vale recordar que, en la campaña pasada, el Manchester City quedó fuera del torneo, precisamente, en las semifinales y como víctimas del club merengue. También que antes del duelo de esta semana, el DT declaró que el Real Madrid tenía una fórmula para ganar en Champions League que, si él la conociera, intentaría copiarla, aludiendo a que el equipo blanco se crece en este tipo de partidos.

Sin embargo, el resultado ya todos los aficionados al fútbol sabemos que fue de 4-0 en el juego de vuelta y 4-1 en el marcador global, algo que le dio mucha alegría a Guardiola y su equipo.

“Esto es lo máximo, la máxima felicidad que puede pedir un entrenador, hacer un gran partido contra el Real Madrid en semifinales de Champions. Tenía muchas ganas de esto, porque el año pasado nos eliminaron”, aseguró.

“Esta fue la mejor respuesta a cualquiera que dijera que estos jugadores no valían nada, que no tenían carácter... ¡El nivel de mi equipo es increíble! Si no ganamos será mala suerte, enhorabuena al Inter. El Real Madrid ha ganado 14 veces la Champions, vamos a la segunda final y la vamos a disfrutar mucho“, concluyó.

La final de la Champions League la disputarán el próximo 10 de junio en Estambul, Turquía, contra el otro finalista, el Inter de Milán, que dejó en el camino al AC de Milán.

