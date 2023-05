Presidenta de Conade llamó mentirosas al equipo de nado artístico por decir que no que contaron con apoyo

Ana Guevara, presidenta de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), calificó como mentirosas a las integrantes del equipo de nado artístico luego de que ganaron la medalla de oro en la Serie Mundial de Egipto durante el fin de semana y expresaron que tuvieron que vender trajes de baño debido a que no contaban con apoyo.

“Son mentirosas porque son 40 millones de pesos invertidos, tienen entrenadores, comen, duermen, se les apoyó en todo. Además, se han atrevido a levantar la voz al Presidente de la República, cuando él entregó el apoyo aún con el Covid”, señaló Guevara en entrevista para W Radio.

La dirigente deportiva señaló que siempre ha habido apoyo a los atleta durante las competiciones y que no le importan si han vendido trajes de baño, aunque sí señaló que deberán responder sobre el dinero que les dieron y no comprobaron en los últimos años.

“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware… pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado. El equipo de nado artístico, las atletas son deudoras dentro de la Conade por dos millones de pesos del ejercicio 2016-2018 que no han logrado comprobar”, dijo Guevara.

La presidenta del Conade señaló que hay muchas atletas que cuentan con recursos debido a un salario que reciben de parte de las Fuerzas Armadas del país.

“Tienen recursos de la Sedena, la Semar, Conade, es doloso y parece que no se les ha otorgado nada y quieren sacar raja de una situación que no es. No compitieron durante todo 2022, ¿A ti te pagarían por no ir a trabajar? La ley no tiene sentimientos”, acotó.

La versión de Nuria Diosdado

Nuria Diosdado, capitana del equipo, reveló que Carlos Slim había sido quien había dado el apoyo para asistir a la competición en Egipto.

“Este Mundial fue 100 por ciento financiado por la Fundación Telmex (de Carlos Slim), no hubo viáticos de la Conade. Es la primera vez que me toca viajar al 100 por ciento patrocinada por alguien”, explicó la campeona al aterrizar en Ciudad de México, después de liderar a su equipo para ganar las cuatro medallas.

“Seis somos parte de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), pero para esta competencia no hubo apoyo. Sí recibimos el salario normal, pero son cosas separadas, una cosa es lo que la Sedena nos da por pertenecer al ejército y otra que se haya recibido para esta competencia”.

