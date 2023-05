Carga inalámbrica: ¿daña la batería de tu teléfono?

La carga inalámbrica se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años como una forma conveniente de cargar los teléfonos inteligentes. En lugar de utilizar cables, los usuarios simplemente colocan sus dispositivos en una base de carga compatible y la energía se transfiere de manera inalámbrica a la batería del teléfono. Sin embargo, existe un mito persistente que sugiere que la carga inalámbrica puede causar daños en la batería del equipo. Veamos si hay verdad en esto.

En primer lugar, es importante tener en cuenta que la carga inalámbrica utilizada en los teléfonos inteligentes se basa en tecnologías estándar y seguras, como la inducción electromagnética. La energía se transfiere mediante campos magnéticos generados entre la base de carga y la bobina receptora en el teléfono. Estas tecnologías han sido probadas y certificadas para garantizar su seguridad y cumplir con los estándares internacionales.

En cuanto al mito de que la carga inalámbrica puede dañar la batería del teléfono, no hay evidencia científica sólida que respalde esta afirmación. Las baterías de los teléfonos inteligentes modernos están diseñadas para soportar diferentes métodos de carga, ya sea a través de un cable o de forma inalámbrica. Los fabricantes de teléfonos inteligentes también realizan pruebas exhaustivas para garantizar que sus dispositivos sean seguros y confiables durante el proceso de carga inalámbrica.

Es importante tener en cuenta que todos los tipos de carga, ya sea inalámbrica o con cable, generan calor en cierta medida. El calor excesivo puede tener un impacto negativo en la vida útil de la batería, pero esto no es exclusivo de la carga inalámbrica. Si se utiliza un cargador inalámbrico de buena calidad y se sigue el uso adecuado, como no dejar el teléfono en la base de carga durante períodos de tiempo prolongados después de que esté completamente cargado, no debería haber un riesgo significativo de daño en la batería.

Velocidad de carga

Una diferencia notable entre la carga inalámbrica y la carga convencional es la velocidad de carga, que suele ser significativamente menor en la carga inalámbrica. Mientras que la carga convencional a través de un cable puede proporcionar una corriente de carga más rápida, la carga inalámbrica tiende a ser más lenta en comparación.

La velocidad de carga inalámbrica puede depender de varios factores, como la potencia del cargador inalámbrico, la compatibilidad del dispositivo con la carga rápida inalámbrica y la capacidad de la batería del teléfono. En general, la carga inalámbrica tiende a ser más conveniente, pero no necesariamente la opción más rápida.

Es importante tener en cuenta que las velocidades de carga inalámbrica han mejorado con los avances tecnológicos. Algunos cargadores inalámbricos de última generación, como aquellos que ofrecen carga rápida, pueden acelerar el proceso de carga inalámbrica en comparación con los modelos más antiguos.

Sigue leyendo:

– Es conveniente utilizar la carga rápida en un teléfono celular

– Mi teléfono no carga: qué puede ser y cómo solucionarlo

– Cómo acelerar el proceso de carga de tu celular