El hermano del Chucky Lozano podría jugar en el fútbol de Argentina

La carrera de los hermanos Lozano está siendo muy dispar. Mientras el Chucky hizo historia en la Serie A al coronarse con el Napoli, Mauricio podría recalar en el fútbol de Argentina. Aunque suene un destino de mucho nivel, el mexicano jugaría en un equipo de la Primera C.

Mauricio Lozano tiene 26 años y no abandona la idea de mantenerse en el fútbol, aunque este no sea precisamente de primer nivel de exigencia. Luego de un corto paso por Costa Rica, el destino del mexicano podría llevarlo a un club llamado Liniers, así lo reveló el propio jugador.

“Mi promotor conoce a Marcelo Gómez (presidente del club) y éste me dio la oportunidad de entrenar con el equipo. Fue un gran aprendizaje para mí, porque el jugador argentino tiene picardía, tanto para atacar como para defender, y es una característica muy marcada”, explicó Mauricio Lozano en una entrevista con E1 Digital.

Lozano enfocado en Liniers

No está de más recordar que Mauricio Lozano actualmente es agente libre. Su llegada a Liniers no tendría ningún inconveniente y sólo dependería firmar un contrato. El futbolista mexicano ya se mostró con grandes expectativas de militar en la Primera C de Argentina.

“Me gustaría jugar en Liniers, porque tiene un juego muy intenso y dan ganas de ser parte del plantel. Veremos si hay alguna posibilidad para incorporarme. Es un gran club, con muchas chances de ascender y sería un buen panorama venir porque puede ser una gran pantalla para mi carrera”, agregó Lozano.

El extremo de 26 años estaría firmando un contrato con el tercer club de su carrera. Mauricio jugó desde 2014 en las inferiores de Pumas de la UNAM, Santos de Costa Rica y ahora buscar una tercera etapa con Liners y el balompié gaucho. El valor de Lozano ronda los $125,000 dólares.

