Horóscopo: qué será de tu semana del 22 al 27 de mayo de 2023

ARIES

21/3 al 20/4

Amor: Tendrá que pagar el precio de un antiguo desplante. Sabrá hacerse perdonar pero tenga paciencia. La familia algo desconectada.

Dinero: Cansancio y cierta desazón porque las cosas no salen tal como desea. Espere para tomar decisiones.

Clave de la semana: El éxito llega de la mano de contactos. Relaciónese.

TAURO

21/4 al 21/5

Amor: El deseo será intenso, sobre todo en las relaciones estables. Dirá lo que siente sin detenerse a pensar… cuidado con eso. Alegría.

Dinero: Con Mercurio en su signo afirma su independencia económica. Accione el acelerador y cumpla con los plazos.

Clave de la semana: En cuestiones del corazón se impone la ternura.

GÉMINIS

22/5 al 21/6

Amor: No será la falta de cariño lo que lo aleje de su pareja sino el agotamiento. Réstele importancia, valore lo que tienen.

Dinero: Evite encontronazos con quienes mandan. Su rebeldía no lo ayuda. Asuma su posición actual.

Clave de la semana: No se aferre al miedo sino a la esperanza.

CÁNCER

22/6 al 22/7

Amor: Será una semana dulce en afectos gracias a Venus en su signo aunque también de un cierto desorden interno que costará enfrentar.

Dinero: Su función como cabeza de grupo consistirá en incentivar a los demás. Sacarán adelante el trabajo.

Clave de la semana: Lo esencial es anticiparse y evitar el enfrentamiento.

LEO

23/7 al 23/8

Amor: Cualquier cambio en su vínculo de pareja será para bien. A medida que pasen los días se irán sintiendo más compenetrados y a gusto.

Dinero: Molestos inconvenientes de trabajo que -aunque menores- igualmente lo preocupan. No dé el brazo a torcer.

Clave de la semana: Sea espontáneo y todos aceptarán sus ideas.

VIRGO

24/8 al 23/9

Amor: Buena estrella en todo pero principalmente en materia de amores. Con la probabilidad de un romance o viaje relámpago.

Dinero: Mercurio a favor lo hará sentir todopoderoso. Es una etapa perfecta para nuevos canales de financiación.

Clave de la semana: No se desvíe del camino, siga el plan que se trazó.

LIBRA

24/9 al 23/10

Amor: Con ganas de distenderse pero sin eco entre los suyos como para que colaboren. Los amigos son solidarios y eso aliviana la carga.

Dinero: Perspectivas interesantes aunque el presente parezca incierto. Deles tiempo a los nuevos proyectos.

Clave de la semana: Trabaje para vivir, pero no viva sólo para trabajar.

ESCORPIO

24/10 al 23/11

Amor: El deseo será su plato fuerte de la semana. Atracción potenciada. Enamorarse, entregarse y compartir se dará de a poco.

Dinero: Romperá con la rutina laboral gracias a Mercurio opuesto. Tendrá renovadas ideas y así saldrá adelante.

Clave de la semana: Negocie con lucidez, defienda sus derechos.

SAGITARIO

24/11 al 22/12

Amor: Esperar demasiado de su familia es un riesgo ya que podría decepcionarse. Trate de ser realista no pida lo que no pueden dar.

Dinero: Es mejor semana para desconectar de la rutina que para hacer negocios. Muy emprendedor aunque poco práctico.

Clave de la semana: Amigos son esos elegidos hermanos de la vida. Recuérdelo.

CAPRICORNIO

23/12 al 20/01

Amor: Ante decisiones importantes. El aislamiento llegó a su fin, serán días de mucha vida social… en su propia casa. Alegría.

Dinero: Estable y próspero. Sólo sea cuidadoso en el manejo del dinero y también a la hora de firmar un contrato.

Clave de la semana: El desafío consiste en trabajar en equipo. Dialogue.

ACUARIO

21/1 al 19/2

Amor: Un poco a la deriva. Con la pareja habrá tantas peleas como reconciliaciones. Trate de encontrar un equilibrio. La familia en unidad.

Dinero: Concéntrese en lo positivo de la semana que consistirá en una redoblada creatividad y más tiempo libre.

Clave de la semana: No tire por la borda algo que tanto costó construir.

PISCIS

20/2 al 20/3

Amor: Algo bloqueado en su vida social aunque en lo demás todo estará equilibrado. Le hará bien repartirse entre los amigos y la familia.

Dinero: Muchísimo trabajo y bastante desorden pero a satisfacción de poder con todo será enorme. No se endeude.

Clave de la semana: Lleve a la práctica sus planes inmediatos.

Por Kirón

