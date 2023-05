Arath de la Torre pide perdón a Joanna Vega-Biestro tras acusaciones de maltrato

El nombre del actor y comediante Arath de la Torre ha encabezado los titulares durante las últimas horas luego de que la presentadora Joanna Vega-Biestro lo acusara de insultarla e intimidarla frente a su hija de dos años.

“En ese momento, frente de mi hija (..) Arath de la Torre, me dice: ‘Vete a la ching***’, a gritos, en eso le digo: ‘Arath, respeta, por favor’, y todavía involucra a mi hija, diciendo que toda la porquería que yo soy y toda la porquería que yo digo se va a ir en contra de mi hija y a él le va a dar mucha risa poder a ver eso“, contó la famosa en ‘Sale el Sol’.

Ahora, el conductor del programa ‘Hoy’ decidió salir a responder los ataques de los que se volvió blanco y ofreció una disculpa a la comunicadora, aunque aseguró que nunca la abordó con tono amenazante.

“Le dije que yo la estimaba mucho y que me parecía un comentario doloso y, quiero decir y quiero aclarar en ese momento, que sólo le dije: ‘Oye, no te metas conmigo nada más’, pero en un tono cero amenazante“, reveló Arath de la Torre frente a sus compañeros del matutino.

En contraste a las declaraciones de Vega-Biestro, el mexicano se refirió a sí mismo como un “caballero” y extendió sus disculpas, pues su intención nunca fue la de ofenderla e involucrar a sus respectivas familias.

“Tiene toda la razón de que no era el momento ni el lugar adecuado, eso sí lo quiero aclarar, yo me acerqué tal vez por el impulso que me dio por todo lo generado por una nota que ella había dicho de mi persona, sobre todo, de mi carrera y lo aceptó, y le ofrezco una sincera disculpa, con todo el corazón, y si la llegué a ofender de cierta manera, yo siempre seré y he sido un caballero, también tengo hijos, y no le desearía el mal a nadie y llevar la fiesta en paz“, finalizó.

Seguir leyendo:

• ¿Se retira de la TV? Arath de la Torre sorprende a sus fans y se pone a vender casas en Instagram

• Esposa de Arath de la Torre le ‘pide’ el divorcio al conductor de “Hoy” en pleno show | VIDEO

• Arath de la Torre pide que los ataques en su contra en redes sociales se detengan