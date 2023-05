Top Chef VIP 2: Qué pasó y por qué no hubo eliminado este lunes 22 de mayo

Fuertes emociones se vivieron durante la noche del pasado 22 de mayo en la cocina de Top Chef VIP 2 debido a la inesperada decisión de los jueces de no despedirse de uno de los concursantes del reality. En su lugar, uno de ellos decidió abandonarlo por su propio pie; la actriz Gaby Spanic. ¡Aquí te contamos los detalles de lo que pasó!

La cadena de televisión Telemundo cambió las reglas de la competencia culinaria durante la noche del pasado lunes. Y es que si bien se debería haber anunciado al cuarto eliminado de la segunda temporada esto no fue así.

Luego del reto semanal al que se enfrentaron todos los participantes, un grupo de celebridades tuvo que pasar por el desafío de eliminación. Germán Montero y Tony Balardi pelearon cara a cara para defender su permanencia; sin embargo, Gaby Spanic terminó por salvarlos a ambos tras abandonar la competencia por decisión propia.

Fue así como los jueces Antonio De Livier, Adria Marina Montaño y Juan Manuel Barrientos anunciaron que nadie saldría de la cocina por su desempeño en el reto.

¿Por qué Gaby Spanic decidió abandonar “Top Chef VIP 2”?

Por su parte, la actriz venezolana Gaby Spanic dejó claro que su salida del reality estaba relacionada directamente con su inconformidad ante los tratos que se le daban dentro de Top Chef VIP, así lo informó en una publicación en Instagram.

“Cuando me desmerecen es frustrante porque no es que el público decida en las producciones, son los productores que desprecian el verdadero valor de los actores… yo no voy a permitir que denigren mi dignidad como mujer, como ser humano y como profesional“, detalló.

