Antonio Briseño le manda una advertencia a las estrellas de Tigres de la UANL 

Las Chivas de Guadalajara tendrán que batallar para dar pelea en la gran final del fútbol mexicano. El Rabaño Sagrado, compuesto únicamente por futbolistas mexicanos, se enfrentarán a unos Tigres de la UANL plagado de estrellas reclutadas fuera de México. A pesar de la lógica superioridad del plantel felino, Antonio Briseño deja las individualidades a un segundo plano.

El plantel de Tigres de la UANL cuenta con 10 extranjeros. El valor de esta nómina supera fácilmente los $65 millones de dólares. A pesar de los grandes nombres que tendrá el conjunto felino, el “Pollo” Briseño insinuó que no hay que dejarse llevar por los apellidos rimbombantes.

“El chiste es ganarle a Tigres, no a los jugadores. Nuestro equipo ha trabajado para nulificar a los jugadores importantes. Sabemos que André es un jugador impresionante, que ha metido goles por todas partes, y eso lo trae, no se compra en la esquina. Igual Córdova, Quiñones o Lainez, es un conjunto muy peligroso. Esto no se define por nombres o apellidos, se define por equipo”, sentenció Briseño en zona mixta.

Un problema llamado Gignac

André-Pierre Gignac es la principal arma en el ataque de Tigres de la UANL. El delantero francés es el futbolista que colocará la experiencia dentro del campo por parte del conjunto felino. A pesar de que Briseño habló de dejar a un lado las individualidades y pensar en Tigres como un equipo colectivo, las destrezas de Gignac lo hacen peligroso durante cada minuto del partido.

A pesar de tener 37 años, el aporte de Gignac dentro del campo sigue siendo determinante. El goleador francés estará en una nueva final en el fútbol mexicano, torneo en el que ha jugado más de 300 partidos y convertido 188 goles.

El primer duelo entre ambos equipos se desarrollará este jueves 25 de mayo. El Estadio Universitario será el escenario en el que se jugará el primer round entre las Chivas de Guadalajara y los Tigres de la UANL.

