Aaron Judge se hace viral por enternecedora imagen jugando con su perro Gus en el Yankee Stadium [Video]

Una de las mayores figuras de la Major League Baseball (MLB) por sus despiadados batazos es Aaron Judge. Sin embargo, el jardinero derecho se ha hecho tendencia en redes sociales por mostrar su lado más cariñoso al llevar a su mascota al Yankee Stadium y jugar con él en el césped.

El pelotero aprovechó la práctica horas antes del encuentro que ‘Bombarderos del Bronx’ perdieron 1-3 ante Baltimore Orioles, para jugar con su perro Gus Judge, quien disfrutó de un rato agradable corriendo por el mítico estadio como si del jardín de su casa se tratara.

El particular y enternecedor momento fue viral en distintas plataformas de las redes sociales, pero fue la cadena de televisión YES Network (Yankee Entertainment and Sports Network), la encargada de difundir las imágenes de ‘El Juez’ con su pequeño perro.

En el audiovisual se ve Aaron vestido con ropa de entrenamiento, short, y descalzo a plena luz del día en uno de los jardines del Yankee Stadium. En principio, el pelotero estaba sentado acariciando a Gus, pero luego se puedo observar como corrió junto a él y le lanzó una pequeña pelota verde, muy parecida a las de tenis.

En el clip también se ve cómo Judge le presentó su mascota a una de las empleadas del club que se encontraba cerca en ese momento. “Adivina quién hizo su debut ayer en el Yankee Stadium”, fue el gracioso mensaje con el que la cadena compartió el video en Twitter.

🐕 🐕



Guess who made his Yankee Stadium debut yesterday?



Gus Judge‼️ pic.twitter.com/x73U02kR8V — YES Network (@YESNetwork) May 26, 2023

Gus no pudo ver a su dueño brillar esa noche, pues los Yankees fueron derrotados 1-3 por Baltimore Orioles con un Judge que poco pudo hacer en los tres turnos al bate que tomó. Un ponche, una base por bola y una anotada.

Se trata del segundo episodio con animales que se hace viral esta semana en Yankee Stadium, luego que el pasado 23 de mayo, en un juego de la serie contra los Orioles, los fans presentes en las gradas presenciaran a una ardilla correr por la barda y posteriormente caer al campo de juego. El roedor se robó los reflectores y se hizo viral en redes sociales, al igual que las variopintas reacciones de los hinchas.

