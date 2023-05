Kuno Becker confiesa que su perrita Martina le salvó la vida y lo sacó de las adicciones | VIDEO

Una vez más Kuno Becker se ubicó en medio de la polémica después de que hablara como pocas veces sobre sus adicciones. Pero en esta ocasión confesó cómo fue que su perrita Martina lo ayudó a dejar las drogas y demás males que estaban acabando con su vida.

Fue en una charla con el programa de espectáculos en México, “Ventaneando”, donde el protagonista de “Primer amor a 1000 por hora”, confesó cómo vivió este proceso para dejar las drogas y demás adicciones que le aquejaron durante varios años.

“Yo le entré bien chido. Yo cuando estaba hasta el queque, estaba hasta el queque. Entonces yo hacía unas fiestas de unos días, si no es que de una semanita, pero se ponían chidas. Entonces llegaban mis vecinos y me tocaban con miedo. Entonces yo no sé si se acuerde Pedrito de esas fiestas, pero espero que no”

De acuerdo a Becker, el momento más crucial fue cuando llegó a su vida su perrita Martina, pues relató cómo comenzó a rehabilitarse gracias a ella. Pues se encontraba en muy malas condiciones, ya que para él todo el tiempo era diversión hasta que se sintió desolado.

“Cuando empecé a ver que la vida no tenía tanto sentido, pues mi perrita se me subía al pecho, me miraba los ojos…”

Ante esto, fue tomó la decisión de honrar a Martina emprendiendo un negocio, con el único fin de ayudar a más animalitos en malas condiciones.

Por eso puso una tienda virtual de productos para perros, y reveló que las ganancias que se generen las donará a centros de rescate en México y Estados Unidos.

Pero las cosas no quedarán hasta ahí, pues piensan apoyar a las personas que han hecho justicia por los caninos y hasta han cambiado las leyes.