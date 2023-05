Reportan que Marco Asensio se marcha del Real Madrid, ¿A qué equipo irá el delantero español?

Marco Asensio no disputó ningún minuto en la victoria 2-1 del Real Madrid sobre el Sevilla. El extremo español tiene 7 años en la Casa Blanca y deberá buscar un nuevo club a sus 27 años de edad.

Asensio llegó con 20 años al club madrileño con la esperanza de que se convirtiera en uno de los mejores jugadores en el once titular, pero luego de varios años ha perdido la titularidad frente a jugadores como Vinicius Jr. y Rodrygo Goes.

Durante el mercado de invierno se habló sobre su posible traspaso, pero no hubo conversaciones e incluso el nombre del FC Barcelona estuvo sobre la mesa. Aunque no ocurrió ningún traspaso en enero, el español no renovará contrato.

Hay tres clubes que están como candidatos para hacerse con Asensio: Paris Saint Germain, AC Milan y el Chelsea FC.

El AC Milán es uno de los grandes candidatos para fichar a Asensio luego de que probablemente pierdan a Ibrahim Díaz, español que vuelve al Madrid, y necesitan a un jugador con buena pegada y velocidad en el frente de ataque.

Milán está en la lucha por llegar a la Champions League, un torneo que le va a Asensio de maravilla.

El PSG también es candidato aunque se deberá ver si Lionel Messi Messi renueva o no con el club al igual que si habrá una venta de Neymar en verano que podría ser una reforma del club parisino para la temporada 2023-2024.

Por último está el Chelsea de la Premier League que viene de su peor temporada en más de 10 años y buscarán regresar a competiciones europeas el próximo año. El argentino Mauricio Pochettino será el nuevo entrenador del Chelsea a partir de la temporada 2023-2024.

Asensio ganó múltiples títulos con la camiseta del Real Madrid: 3 UEFA Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas de España, 3 Supercopas de España y una Copa del Rey.

