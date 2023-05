La Selección de Estados Unidos cambia de entrenador a 15 días de enfrentarse a México por la Liga de Naciones de la Concacaf

La Selección de Estados Unidos afronta un cambio repentino en el banquillo. La llegada de Anthony Hudson a la USMNT se dio en marco de las polémicas extradeportivas con Gregg Berhalter. Pero la salida de Hudson fue mucho más abrupta y deja a medias un proceso que peleará por partidos importantes en las próximas semanas. B.J. Callaghan es el nuevo seleccionador de Estados Unidos.

La información fue difundida a través de las redes sociales. La cuenta oficial de la USMNT informó sobre la salida de Anthony Hudson por intermedio de Matt Crocker, director deportivo de la entidad estadounidense.

“Estamos agradecidos con Anthony por el tremendo trabajo que hizo y le deseamos éxito en el futuro“, indicó Crocker en el comunicado. Hudson estaría en busca de nuevos retos a nivel personal.

En este sentido, B.J. Callaghan asumirá el cargo como seleccionador de Estados Unidos. Callaghan ocupaba la función de analista de estrategia, pero asumió el rol de auxiliar técnico de la USMNT desde 2021. El estratega es una de las piezas más longevas del proceso y recibió la oportunidad de estar al mando de la selecciób absoluta.

“B.J. ha sido una parte integral del personal de USMNT durante los últimos cuatro años a medida que este joven equipo ha crecido y se ha desarrollado. Trabajando junto a Anthony Hudson estos últimos cinco meses, confiamos en que está preparado y listo para liderar este grupo en los torneos de verano”, agregó Matt Crocker.

U.S. Soccer Sporting Director Matt Crocker elevates B.J. Callaghan to Head Coach as Anthony Hudson departs » https://t.co/WNlyHUeSVy pic.twitter.com/MVL0GYnyFq — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) May 30, 2023

Cambio a pocos días de enfrentar a México

B.J. Callaghan no tendrá tiempo para asimilar su puesto en la Selección de Estados Unidos. La USMNT se enfrentará a El Tri de Diego Cocca el 15 de junio por la semifinal de la Liga de las Naciones de Concacaf. La primera prueba del estratega estadounidense será antre el máximo rival de la región.

“Entiendo la responsabilidad del trabajo y me siento honrado de tener la oportunidad de aprovechar el progreso que este grupo ha logrado en los últimos cuatro años. Juntos, hemos construido una cultura sólida y una gran comprensión de cómo queremos jugar, y esperamos continuar construyendo sobre ese progreso. Nuestro objetivo es claro: defender nuestros dos títulos de Concacaf“, dijo B.J. Callaghan. The mission remains the same. 🇺🇸



Five Things To Know about #USMNT Head Coach B.J. Callaghan » https://t.co/vG3nlp8AZz pic.twitter.com/5m91zKxSyV— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) May 30, 2023

También en el mes de junio, puntualmente el 24, Estados Unidos iniciará su participación en la Copa Oro. La USMNT debutará ante Jamaica en el marco del grupo A. Nicaragua será otro de sus rivales y aún falta una tercera nación que se definirá en los próximos días.

Sigue leyendo:

· Estados Unidos y un refuerzo de lujo para dominar el fútbol de Concacaf

· Los platos principales de la Copa Oro 2023

· Listos los grupos de la Copa Oro: México y Estados Unidos ya conocen sus rivales