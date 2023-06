Ingrid Coronado ya no se tentará el corazón y echará de su casa a viuda de su ex, Fernando del Solar

Todo parece indicar que Ingrid Coronado no se andará con rodeos y muy pronto podría echar de su casa a Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar, quien se ha negado a dejar la casa que ella adquirió, junto al fallecido presentador, durante su matrimonio, y que es una herencia para sus hijos.

A pesar de que ha tratado de solucionar las cosas de manera pacífica, la paciencia ya se agotó para la exitosa presentadora, quien dio a conocer que no seguirá permitiendo los abusos de confianza y los atropellos por parte de la viuda de su ex.

Lo anterior lo dio a conocer Coronado en una entrevista que otorgó al programa ‘Ventaneando’ , donde detalló que ya llevó el asunto a la vía legal, por lo que ya no será ella la que le pida que deje el inmueble, sino as autoridades.

“El departamento donde está ella, ese es mío, ese está a mi nombre, y he intentado por todos los medios posibles que me lo devuelva, pero no ha querido, entonces también tendré que iniciar asuntos legales. No hay forma de que se apropie, en realidad cuanto más tiempo pase, va a tener que pagar más, es lo que he intentado que entienda, pero no lo he logrado desgraciadamente”, declaró.

Aseguró que en un inicio intentó hacer todo por la vía sencilla y sin pleito, pero Anna Ferro ya no le habría dejado otra alternativa.

“Ahora ya no me responden, por lo que sé, es una mujer espiritual y yo espero que en el algún momento se dé cuenta que el camino de la buena voluntad siempre te va a traer mejores recompensas y mayores bendiciones”.

A continuación detalló las razones por las que aún no ha iniciado el juicio de sucesión testamentaria de los bienes de Fernando.



“No he tenido tiempo, he estado con el programa de radio, o mis hijos están en este momento en el Nacional de Pádel, ganando, es que han estado fuertes los entrenamientos, espero poder hacerlo pronto”, concluyó.

