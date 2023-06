Jeni de la Vega, exnovia de Peso Pluma, revela por qué terminó su relación con el cantante

La conductora Jeni de la Vega causó revuelo luego de romper el silencio y revelar la razón por la que terminó su relación con su ex pareja, Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma. ¡Aquí te contamos los detalles!

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, la presentadora se sinceró sobre su vida amorosa, confesando que le ha dado una nueva oportunidad al amor junto a Eleazar Gómez. Sin embargo, no se libró de los cuestionamientos sobre quien habría sido su pareja antes que el actor.

De acuerdo con Jeni de la Vega, su romance con Peso Pluma no floreció debido a que se encontraba en una etapa diferente en su vida, enfocada en sus metas personales, mismas que no podía alcanzar por enfocarse en el cantante de los corridos tumbados.

“Pues yo me estaba enfocando un poquito, sabes cuando me enamoro me entrego demasiado y la verdad yo me estaba clavando y yo estaba haciendo mis cosas a un lado, entonces mejor preferí decirle adiós y enfocarme en lo mío porque pues no se me hace algo bien que uno deje sus cosas por estar con otras personas“, precisó.

No obstante, su respuesta no fue suficiente y al ser cuestionada sobre las críticas por presuntamente mantener una relación con el cantautor por “interés”, Jeni de la Vega respondió contundente:

“No necesito de ningún hombre para comprar mis cosas, uno dice cosas pero siempre como que le ponen de más, o sea llenarme de regalos, la verdad es que tampoco, fue uno, dos que tres cositas y ya, tampoco le vamos a poner más”, añadió.

Con respecto a su relación con el cantante y actor Eleazar Gómez, la joven indicó que aún se están conociendo, pero todo va viento en popa: “A él lo conocí aproximadamente hace un año por parte de un amigo y pues nada, la verdad es que ahorita me ha tratado súper bien, es muy caballeroso”, finalizó.

