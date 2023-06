El precio exorbitante de la blusa que lució Shakira para ir a ver competir a Lewis Hamilton en Barcelona

Shakira deslumbró durante su sorpresiva asistencia al Gran Premio de Fórmula 1 en España, evento al que fue a ver competir al piloto Lewis Hamilton, con quien se rumora que pudiera estar comenzando un romance.

La barranquillera aterrizó el domingo en Barcelona, ciudad a la que regresó a dos meses de haberse mudado a Miami, para entregar a sus hijos a su expareja Gerard Piqué para unas vacaciones.

El periodista de Telecinco, Marc Leirado reportó el domingo que tras su llegada a la ciudad catalana Shakira estaba en la casa -en la que vivió con el exfutbolista por más de 10 años-, mientras que Milan y Sasha salieron con Gerard.

Horas más tarde, la intérprete de ‘Waka Waka’ hizo su aparición triunfal en minifalda y con una espectacular blusa colorida en el palco del evento deportivo, donde incluso la proyectaron en las pantallas para confirmar a muchos que había regresado al país que la acogió mientras fue pareja del catalán.

¿Qué marca es la colorida blusa que lució Shakira?

La parte superior del ‘outfit’ que lució ‘Shak’ en el ‘Grand Prix’ de España, pertenece a ‘La Vacanza’, la última colección de la casa Versace en colaboración con la cantante internacional Dua Lipa

La colorida y elegante blusa que ella llevó con varios broches sueltos para dejar ver un atrevido crop top hizo juego para hacer de su atuendo una sensación.

¿Cuánto cuesta?

Según una revisión al catálogo en línea de la colección de Donatella Versace y Dua Lipa, la blusa que lució ‘Shaki’ en el ‘Grand Prix’ de Formula 1 de España tiene un costo de € 1,400 euros, lo que equivale a $1,501,43 dólares.

Se fue a cenar con Lewis Hamilton

Luego de que finalizara la carrera en la que el piloto quedara en el segundo lugar, Shakira y él estuvieron en un restaurante donde compartieron con amigos, comieron menú japonés y bebieron algunos cócteles.

El momento se hizo viral en redes donde circula una fotografía de ellos, uno al lado del otro; y Lewis Hamilton teniendo un particular gesto con Shakira que pudiera evidenciar la confianza que existe entre ambos. View this post on Instagram A post shared by Shakira Colombia🇨🇴 (@shakira__1977)

