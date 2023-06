Venus en Leo: cómo este tránsito afecta a tu signo del zodiaco

Venus ha comenzado su tránsito por Leo este lunes 5 de junio donde permanecerá un largo tiempo, para ser exactos hasta el próximo 8 de octubre, periodo que incluye su retrógrado, lo que significa que el planeta del amor, la belleza, los valores y deseos internos se verá afectado por la vibra apasionada y valentonada del león.

¿Qué ocurre cuando Venus está en Leo? Además de querer demostraciones públicas de afecto y aumentar la temperatura en nuestras relaciones, nos hace más valientes, seguros y confiados de los deseos de nuestro corazón, lo que significa que en estos meses debemos aprovechar el impulso que nos ofrece este tránsito para alcanzar metas y objetivos.

Venus comenzará el 22 de julio su viaje retrógrado y terminará el 13 de septiembre, lo que significa un tiempo para reflexionar en los pasos de daremos de aquí hasta esa fecha. Mientras tanto es hora de ser arriesgados. ¿Cómo afectará Venus en Leo a tu signo del zodiaco?

Durante este tránsito, tendrás buenas oportunidades para los romances apasionados y buena fortuna en el amor. Según el horóscopo de OhLaLá! deberás estar atento a las personas que se aparecen antes de que Venus retrograde el 22 de julio.

De acuerdo con el horóscopo de Venus en Leo publicado en StyleCaster.com este tránsito es excelente para ser anfitrión de reuniones familiares y actividades divertidas. Te animará a tomar la iniciativa principalmente en tus cuestiones dentro del hogar. Si tienes la idea de renovar tu espacio, este es el momento adecuado.

Esta será una buena etapa para cumplir con tus deseos de viajar o quizá mudarte, si es lo que has estado pensando. Además, podrías tener encuentros románticos apasionados principalmente en la última semana del mes, según comentan los horóscopos.

Este tránsito te recuerda ser valiente para priorizar tus valores personales, principalmente aquellos asociados con tu dinero. Es posible que tengas ganas de gastar en lujos y posesiones, no obstante, tendrás que ser equilibrado en tus hábitos de consumo.

Tu signo es el gran protagonista de este tránsito planetario lo que significa serás más visible que nunca y atraerás la mirada de las personas, especialmente, de alguien que quiere comenzar un romance contigo. Si no hay nadie en el horizonte, un cambio de look te favorecerá. Venus te hace más interesante, no solo en el amor, sino en cuestiones profesionales.

Venus en Leo te hará más perspicaz con los sacrificios que decides hacer. Para fortalecer tu intuición, este será el momento de consentirte a ti mismo con una sesión de spa, yoga o meditación. Quizá encuentres la luz en ciertos temas como la voluntad de cerrar un ciclo con una persona.

Venus es tu planeta regente y mientras se ubique en los territorios de Leo te animará a sacar lo mejor de ti. Es un buen momento para divertirte y disfrutar tiempo con amigos, ser más sociable y, en una de esas salidas, tener un apasionado encuentro. Por otro lado, también es un buen momento para iniciar nuevos proyectos.

Es posible que surjan oportunidades de ascenso, alguna propuesta laboral interesante e incluso un romance con alguien del trabajo. Cualquiera que sean tus metas, en estas semanas verás un gran avance, solo mantén los ojos bien abiertos para no dejar escapar la presa.

Venus en Leo es la oportunidad para volver a conectarte con tus deseos del corazón, especialmente, aquellos que nutren tu alma, solo hace falta mantenerte firme en lo que crees. Sin embargo, lo más importante es permanecer humilde.

Durante Venus en Leo tu deseo sexual estará insaciable y será el momento ideal para cumplir tus pasiones y placeres. Esto te servirá para conectarte con tu sentido de autoestima.

Es posible que surja un conflicto o problema con tu pareja o sociedad, si es que tienes un negocio compartido. Será fácil caer en provocaciones y podrías reaccionar impulsivamente. Una forma de sanar será dando rienda suelta a tu libido.

Con Venus en Leo te sentirás bien para hacer el mejor de tus esfuerzos. Te sentirás especialmente productivo e inspirado, pero cuando este planeta comience su viaje retrógrado el 22 de julio será la oportunidad de desintoxicarte de todas las malas energías acumuladas.

