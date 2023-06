Ex pareja del brasileño Antony del Manchester United lo denuncia por maltrato y amenazas

Gabriela Cavallin, influencer y DJ, ex pareja de Antony, futbolista brasileño del Manchester United, lo denunció por maltratos y amenazas, así lo dieron a conocer desde Brasil los medios GE y TV Globo, quienes señalaron que la mencionada mujer le habría interpuesto la denuncia policial el lunes de esta semana.

La citada DJ e influencer no dejó claro si las agresiones sucedieron en Brasil o en Manchester, sin embargo aclaró que los lamentables acontecimientos se dieron el pasado 20 de mayo. Fue hasta esta semana que la ex pareja del futbolista brasileño ex jugador del Ajax y actual ficha del Manchester United, se atrevió a hacer público el caso y denunciarlo.

La exnovia de Antony, Gabriela Cavallin, ha presentado una denuncia policial en contra del jugador por violencia intrafamiliar, lesiones corporales y amenazas. Gabriela admite que han sido 4 incidentes similares con el jugador. [ESPN Brasil] ADN Manchester United. pic.twitter.com/qLd8EHATy4 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 6, 2023

No obstante, Gabriela Cavallin habría solicitado protección debido a que aseguró sentir miedo y no saber de que manera Antony se tome esta situación. Entre las pruebas presentadas por la joven, mostró captures de mensajes con tonos de amenaza, fotos de los moretones y lesiones producidas la citada fecha, entre otras.

Es importante recalcar que Antony y Cavallin mantuvieron una relación sentimental que duró un año aproximadamente, en ese período según reporta TV Globo, la chica habría anunciado que sufrió un aborto espontáneo de un hijo que tendría con el futbolista del Manchester United y la Selección de Brasil.

Antony es uno de los fichajes más costosos del Manchester United y una de las perlas de la Canarinha, además fue pedido expreso de Erik ten Hag para los “Red Devils”, quienes terminaron pagándolo en $100 millones de dólares. Hasta ahora el entorno del jugador no se ha pronunciado al respecto sobre este lamentable asunto.

