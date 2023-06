Mujer fue condenada por la muerte de sus bebés en Australia, pero una revelación científica le da su libertad

La revisión del caso de Kathleen Folbigg, condenada a 30 años de prisión en 2003 por el asesinato de sus cuatro bebés, terminó este jueves, abriendo la posibilidad de que sea indultada, después de que una investigación coordinada por una científica española apuntara que las muertes pudieron deberse a fallos genéticos.

El exjuez Thomas Bathurst, a cargo de la revisión, deberá elaborar un informe para indicar si refiere el caso al Tribunal Penal de Apelación, que podría o no revertir la condena, o a la gobernadora de la región de Nueva Gales del Sur para que recomiende su indulto, sin plazo concreto para su publicación, según la cadena pública australiana ABC.

Sin embargo, el departamento de Justicia de Nueva Gales del Sur indicó que no hay un plazo para la publicación del informe de Bathurst.

“This is our second Lindy Chamberlain case here in Australia.”

Greens MP @SueHigginson_ has lambasted the NSW judicial system for its conviction of Kathleen Folbigg for the deaths of her four children 20 years ago, following Folbigg's pardon.

