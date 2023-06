Peleador de MMA muere a los 16 años tras recibir patada en la cabeza en un torneo en Rusia

El mundo de las Artes Marciales Mixtas y los deportes de contacto está de luto luego de conocerse la noticia sobre fallecimiento de un joven peleador de MMA a los 16 años por una mortal patada en la cabeza durante un torneo en Rusia. Las imágenes que están dando la vuelta al mundo muestran el momento en el que luchador recibió una patada giratoria en la cabeza. Al parecer, el adolescente y su oponente no portaban casco de protección. Tragic news from Russia.



In Amur Region 16-year-old MMA fighter died from a spinning wheel kick.



According to the rules, all underage participants were required to compete with helmets. However, the judge allowed the boy to fight without it. pic.twitter.com/FaHZiHTWzX — Fedor’s nephew (@FdrNphw) June 4, 2023

De acuerdo con el diario británico ‘The Sun’, el hecho ocurrió en el Open MMA Cup del Rodina Sports Club, que tuvo lugar en la región rusa de Amur. Al parecer, este torneo se disputó bajo una normativa ilegal, ya que los menores de edad están obligados a portar protección.

El combatiente fue llevado a un hospital, pero murió en la Unidad de Cuidados Intensivos, según Stanislav Melyukov, alcalde de Belogorsk. Ahora el hecho estaría siendo investigado por las autoridades rusas y, de acuerdo con Yevgeny Zlivko, presidente de la Federación de MMA en la región de Amur, él sería el principal señalado.

“Han iniciado un caso penal y me hacen responsable. Estoy cien por ciento seguro (…) ya fui interrogado por los investigadores. Han comenzado un caso penal y me hacen responsable. Estoy cien por cien seguro”, indicó.

Deportes como la UFC o la MMA, suelen exponer la integridad física de los peleadores. Recientemente, en un evento de UFC Las Vegas 74, el mexicoamericano Johnny Muñoz, tuvo que ser hospitalizado luego de recibir una patada en los testículos por parte del brasileño Daniel Santos.

Sigue leyendo:

· Tony Ferguson, peleador de UFC, se declara inocente de supuestamente conducir ebrio y volcar su camioneta en Los Ángeles

· Peleador de UFC fue a dar al hospital luego de recibir fuertes patadas en los testículos que lo dejaron orinando sangre

· Solicitud de Nate Díaz para cambiar fecha de combate con Jake Paul estaría asociada a la marihuana, según reportes

**