Rosalía estrenó “Tuya”. Inspirada en supuesta relación que tuvo con la actriz, Hunter Schafer

No es la primera vez que surge este rumor. Sin embargo, sí está tomando fuerza es ahora. Rosalía estrenó hace poco su más reciente canción, que incluye el videoclip, “Tuya”. Mismo que tiene una gran fotografía y que fue grabado en una de las ciudades favoritas de “La Motomami”, Tokio.

Rosalía casi alcanzaba el millón de reproducciones en Youtube con “Tuya” y no había cumplido ni 10 horas de estrenado el videoclip. En el mismo se pueden ver imágenes muy sugerentes de la cantante española, así como las increíbles calles de la ciudad de Japón. Su letra habla de una noche de mucha pasión.

Fans de la prometida de Rauw Alejandro y la cuenta de Twitter @motocarl_ aseguran que el encuentro íntimo que se describe en la canción habría sucedido entre Rosalía y la actriz de la serie de Netflix “Euphoria”, Hunter Schafer. Se conocieron en un desfile en Nueva York. Posteriormente, asistieron a un evento de Billboard, donde la cantante le dedicó el premio: “…Te amo muchísimo”. Ir al momento 0:54

Otra señal que indica que la canción se la dedicaría a la actriz de Hollywood, según e twittero, es una fotografía que aparece en el videoclip. En la misma aparecen Rosalía y Hunter Schafer sentadas juntas. Poco tiempo después, la intérprete de “Chicken Teriyaki”, “Despechá” y “Vampiros” comenzaría su relación con el cantante de género urbano, Rauw Alejandro. 🔴 El próximo single de Rosalía 'TUYA' esconde una dedicación MUY especial. Nos cuenta la historia de una noche de pasión entre ella y alguien que fue muy importante en su vida: Hunter Schafer



abro hilo 🧵👀 pic.twitter.com/0uSXiDtJ5s— sin altura (@motocarl_) June 7, 2023

Hunter Schafer casualmente comenzó otra con Dominic Fike, que no se sabe si prosperó. Él también era compañero de “Euphoria”. La actriz ya reaccionó al estreno y le dejó un like a La Motomami. La modelo y actriz Hunter Schafer ha dado like a la última publicación de Rosalía en Instagram, donde promociona su último single "TUYA". pic.twitter.com/gxdirR69D0— MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) June 8, 2023

Ninguna de las dos, ni sus representantes, se habían pronunciado hasta el cierre de esta nota para afirmar o desmentir tal información. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

