Rosalía usó top de triangulitos y derrochó amor con Rauw Alejandro en juego de Los Angeles Lakers

La cantante española Rosalía ya está en la ciudad de Los Ángeles acompañada nada más y nada menos que de su amor, el también cantante de genero urbano, Rauw Alejandro. Juntos fueron primero a hacer mercado por la ciudad y después se fueron juntos al juego de Los Angeles Lakers en el Crypto.com.

Por supuesto ambos derrocharon amor antes, durante y después del juego de la NBA donde los Lakers vencieron a los Minnesota Timberwolves entrando así a los Playoffs. Además Rosalía llegó vistiendo un top de triangulitos que dejó a la vista su abdomen y hasta parte de lo que llevaba debajo de su cargo pant color verde. Rauw Alejandro no se quedó atrás. me encanta que vayan rosalia y rauw y la protagonista sea rosalia jajaja pic.twitter.com/B2lCkdouwz— haritz 🦋 (@archiee_21) April 12, 2023

El intérprete de “Saturno” y de “Te Felicito” con Shakira también se lució y sorprendentemente usó la camisa que tenía puesta Rosalía horas antes. La cual ella acompañó por botas, minifalda y una boina. No es un secreto que “La Motomami” impone moda. El juego de Los Angeles Lakers fue una oportunidad para dejarse ver y darle esa muestra de amor a sus fans. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

La intéprte de “Despechá”, “Malamente” y “Con Altura” se prepara para hacer asistir al Festival Coachella este fin de semana. Después regresa a Los Ángeles y de aquí parte para su concierto el 28 de abril en el Zócalo de Ciudad de México. ¡‘Motomami’ llega al Zócalo!



Aparta la fecha para ver a @rosalia en el próximo concierto masivo del 28 abril, a las 20 horas. #EntradaLibre @GobCDMX@Claudiashein pic.twitter.com/O3iulS8Dd3— Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 10, 2023

Rauw y Rosalía compromotidos

Este es el primer viaje que hace la pareja musical después de dar a conocer públicamente que se comprometieron. A pesar que esto sucedió hace un año, no fue sino con la coyuntura del lanzamiento del EP de ambos “RR” y con el videoclip de “Beso” con el que dieron a conocer la bonita noticia.

Ahora ellos se ven más enamorados que nunca. Están celebrando 3 años de estar juntos y por eso decidieron lanzar 3 canciones con sus respectivos 3 videoclips. Mientras estamos a la espera del segundo y el tercero, “Promesa” y “Vampiros”, les dejamos el de “Beso“. Mismo que hasta el momento de cierre de esta nota contaba con 30 millones de reproducciones en Youtube.

