“Se puso súper nerviosa”: periodista se encontró a Clara Chía y ella pensó que la perseguía

La periodista y presentadora de televisión española Nuria Marín, conocida en TikTok por hablar sobre la realeza y los famosos, contó que, por casualidad, tuvo un extraño encuentro con la novia de Gerard Piqué, Clara Chía Marti.

En su perfil en la reconocida red social, Nuria comentó que acudió a un centro estético para realizarse un tratamiento y fue allí que se cruzó con Clara, quien habría reaccionado de una forma particular al percatarse de la presencia de la periodista.

Según el relato de la comunicadora, todo ocurrió en un centro comercial de Barcelona al que acude con frecuencia porque hay varios locales en los que realizan tratamientos estéticos.

Luego de terminar de realizarse su tratamiento, la periodista se quedó conversando con dos personas del lugar y fue allí que vio a la nueva pareja del exfutbolista.

“Y de repente veo a una chica de espaldas, rubia, y digo ‘esta chica me suena… esta chica es Clara Chía’… se gira y veo claramente que es Clara”, relató Marín.

‘Nuriasecret’, como se llama su usuario en esa red social, contó que la joven llevaba puestos lentes de sol, no tenía maquillaje, y vestía pantalones vaqueros y una camiseta de color blanco.

Según el relato, a la novia de Piqué no le hizo nada de gracia verla: “ella me ve y se puso súper nerviosa, como si hubiese visto un fantasma y vale, que yo iba sin maquillar, pero tampoco doy tanto miedo sin pintar”.

La presentadora del ‘Waka salseo’ -la sección que graba en TikTok para hablar de toda la polémica de Shakira y Piqué- confesó que pensó en acercarse a saludarla, pero prefirió no hacerlo porque la vio muy nerviosa.

“Como vi que reaccionaba tan mal ante mi presencia dije mejor no, la voy a respetar porque la vi francamente nerviosa y afectada”, aseguró.

Clara Chía pensó que la perseguía

Nuria relató que luego la vio entrando a en centro estético y que se enteró que la chica no terminó su tratamiento porque estaba afectada pensando que la estaban “persiguiendo”.

“Después se metió en un centro de rayos UV (…) me cuentan que no terminó el tratamiento, que se fue antes de terminar porque dijo que estaba harta de que la persiguieran, que se sentía agobiada”, dijo la comunicadora.

Ante la incomodidad de Clara Chía dijo en el video: “Pero si yo no estaba allí persiguiéndote a ti, estaba allí acabando con mis cartucheras (acumulación de grasa en el cuerpo)”.

Llevarse bien con la prensa

Marín aseguró entender que no la esté pasando muy bien con la prensa, pero aseguró que es mejor tener trato cordial con los periodistas.

“Yo entiendo que lleva súper mal el tema de la prensa, que le puso una demanda a Jordi Martín (paparazzi) y ha conseguido una orden de alejamiento que no se puede acercar a menos de 400 metros (…) pero de verdad, es mejor llevarse bien con los periodistas”, aseveró.

Para Nuria Marín fue muy incómodo el encuentro

Antes de finalizar su video, expresó que no se sintió nada bien al ver la reacción que tuvo Clara Chía ante su presencia y le recomendó que le diga a Piqué que no la exponga en redes sociales si no quiere ser una figura pública.

“Me quedé con bastante mal cuerpo, porque provocar esta reacción en otra persona agradable no es. Hasta me parece un poco incoherente esta reacción, entonces dile a Gerard Piqué que no comparta fotos contigo, que tiene un montón de millones de seguidores en Instagram y al final te convierte en personaje de interés público”, dijo Marín.

Al final Nuria Marín aseguró que espera estar maquillada si se llega a encontrar a Clara Chía nuevamente a ver si la “asusta menos”.

