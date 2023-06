Científicos descubren “mundo perdido” de los primeros antepasados en rocas de mil millones de años

Hace al menos 1600 millones de años vivieron en los cursos de agua unas criaturas microscópicas cuyos fósiles moleculares se han encontrado en rocas de aquella época y podrían ser los vestigios más antiguos de nuestro linaje.

El descubrimiento de este “mundo perdido” microscópico, que publica Nature, podría cambiar la comprensión de nuestros primeros antepasados.

Todos los seres vivos con células eucariotas (las de los animales, plantas y hongos, con el ADN envuelto por una membrana) tienen un primer ancestro común conocido como LECA, que vivió hace 1,200 millones de años, pero que debe de haber sido precedido por otras formas de eucariotas.

