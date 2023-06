Kanye West celebró su cumpleaños con mujeres desnudas cubiertas de sushi

Kanye West siguen generando polémica, pero no por su música o por sus proyectos empresariales, esta vez en su propio cumpleaños fue duramente criticado y es que el artista celebró sus 46 años con una gran fiesta en donde se vieron muchas excentricidades.

Entre los videos y las imágenes se pudo observar a varias mujeres desnudas con piezas de sushi sobre sus cuerpos. Los invitados probaban la comida directamente de ellas, como si fueran platos.

En la fiesta estuvo presente su hija mayor junto a Kim Kardashian, North, de nueve años.

“Ye”, como también se le conoce, llegó de la mano de su nueva esposa, Bianca Censori.

A esta excéntrica práctica de comer sobre mujeres desnudas es de Japón y se le conoce como nyotaimori, o body sushi en inglés.

“No estoy seguro de qué es peor. Sirviendo comida a humanos, o a todos grabando con sus móviles”, “Repugnante“, “¿Esto es higiénico?”, “¡Que alguien lo encierre y programe una sesión de terapia para él lo antes posible!”, “Esto es misógino en tantos niveles” o ‘Él es tan asqueroso”, fueron parte de los comentarios de los usuarios de las redes sociales al publicarse las fotografías y videos de esta fiesta.

Se prepara un documental sobre la vida de Kanye West

La turbulenta vida personal y artística del rapper Kanye West será expuesta en el documental “We need to talk about Kanye”, que actualmente se filma bajo la dirección de Stefan Mattison y cuyo estreno está programado para finales de este año vía streaming.

El encargado de toda la investigación acerca de West es el periodista británico Mobeen Azhar, responsable de dos documentales sobre Britney Spears para BBC y de la serie “Santa Claus the serial killer”. Según declaraciones del productor Jeremy Lee a Variety Kanye está enterado de que se está haciendo un documental sobre su vida -centrado en la etapa de su muy breve carrera política y sus escándalos-, pero que no tiene ningún “control editorial” sobre el proyecto.

En los últimos años, la carrera musical de Kanye West se ha visto empañada por diversos conflictos, como el enfrentamiento con su ahora ex esposa Kim Kardashian, sus abiertas críticas a otros miembros de la industria y sus recientes comentarios antisemitas que dieron como resultado la cancelación de muchos de sus proyectos como empresario, además de una baja considerable en el número de descargas de sus canciones.

