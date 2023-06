Cómo puede el limón beneficiar a tu piel

La lima es una fruta increíble cuando se trata de soluciones naturales para el cuidado de la piel. Está repleta de vitamina C que puede llenar la piel de tu rostro con increíbles beneficios.

Estas frutas cítricas, redondas, pequeñas y de color verde son bastante diferentes de los limones que son ovalados, grandes y de color amarillo. Además, los granos de cítricos ácidos de la lima son un poco más amargos que los del limón.

Están repletas de vitamina C, que es un potente antioxidante soluble en agua que actúa como cofactor en la síntesis de colágeno.

Aquí te dejamos algunos de sus grandes beneficios:

Aclara la piel

Las reconocidas capacidades blanqueadoras naturales de la lima pueden ayudar a aclarar e igualar el tono de la piel. Contienen vitamina C, que es un aclarador eficaz de la piel. Por lo general, funcionan al inhibir la producción de melanina en el órgano más grande de nuestro cuero.

Por lo general, los agentes que disminuyen la producción de melanina también se usan para disminuir la visibilidad de las manchas oscuras, la hiperpigmentación y las imperfecciones. Estas manchas pueden aclararse progresivamente con el uso regular de productos para el cuidado de la piel que contengan cal. Esto puede ayudar aún más a revelar una tez más radiante.

Es por eso que las aplicaciones tópicas a base de vitamina C se usan comúnmente para aclarar la piel.

Previene el daño solar

Las propiedades antioxidantes de la vitamina C pueden ayudar a proteger contra el daño potencial de los rayos UV del sol. Los radicales libres son una clase de moléculas que causan daño solar.

Los antioxidantes que se encuentran en la vitamina C protegen las células de la piel donando un electrón a estos radicales libres. Esto a su vez los hace inofensivos.

Algunos estudios indican que la vitamina C puede disminuir el daño si los rayos UV penetran en la piel ( 4 ). Sin embargo, no bloquea los rayos UVA o UVB y no se puede usar en lugar del SPF.

Compacta la piel

El jugo de lima también funciona como un astringente natural, que tensa la piel y reduce la visibilidad de los poros. Esto puede ayudar a suavizar y reafirmar la textura de su piel, brindándole una apariencia más joven y fresca.

