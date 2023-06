Michelle Salas alega que podría tener una doble boda con su mamá

Michelle Salas y su compromiso con el empresario venezolano Danilo Díaz, ha sido noticia desde que el pasado 7 de mayo la modelo lo anunció en sus redes sociales y mucho ha sido lo que se ha especulado sobre la hija de Luis Miguel y su boda.

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel conversó con la prensa nacional en el Aeropuerto de la Ciudad de México y fue cuestionada sobre la posibilidad de que su gran día se convierta en una boda doble.

Esto debido porque su mamá se casó con Humberto Zurita, con quien hace poco se conoció su relación desde hace apenas unos meses.

“¡Dile a mi mamá! ¡Dile a Humberto más bien! (…) Boda doble estaría. Claro que sí, siempre he querido llegar al altar, pero no ha sido posible, así que esperemos que pronto, claro de blanco o de negro”, agregó.

Stephanie Salas será la que entregue a Michelle Salas en el altar y no Luis Miguel

En medio del furor que causó el anuncio de su compromiso con Danilo Díaz Granados, se dio a conocer que Michelle Salas será entregada al altar por su madre, la cantante y actriz Stephanie Salas, esto en lugar de Luis Miguel, con quien cortó su lazo de padre e hija desde hace varios años atrás.

Hace tan solo unos días que la influencer dio a conocer la inesperada noticia de su compromiso con el empresario Danilo Díaz con una tierna publicación en Instagram: “The beginning of forever. Us”, escribió para acompañar dos fotografías en blanco y negro donde aparece abrazando a su prometido.

Bajo esa tesitura, la sección de comentarios se llenó de cuestionamientos hacia la joven sobre los detalles de sus nupcias, siendo la posibilidad de que Luis Miguel asista a su gran día.

No obstante, la hija de Sylvia Pasquel envió un contundente mensaje con el que disipó cualquier duda y dejó claro que el lazo de padre e hija entre él y Michelle Salas no ha sanado. “Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… ¡así que me agarras fuerte!“, precisó.

Y aunque para muchos este mensaje solo se trató de una tierna demostración de cariño por parte de su progenitora, hubo quienes decidieron leer entre líneas y llegar a la conclusión de que será ella quien entregue a su hija en el altar y no el Sol de México.

Además de Stephanie Salas, la actriz Sylvia Pasquel se pronunció ante la próxima boda de su nieta y bromeó diciendo: “Ya está ruca, se casó más ruca que todas nosotras. Yo me casé a los 17, ella se va a casar a los 33”.

