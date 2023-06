Qué signos del zodiaco se recuperan más rápido de una ruptura

Un desamor es difícil de superar, pero 3 signos del zodiaco se recuperan más rápido de una ruptura. El tiempo que tarda el corazón en sanar las heridas de una relación fallida podría ser cuestión del nuestro horóscopo.

Según astrólogos, los signos que superan a un ex fácilmente lo logran básicamente por dos razones: la primera es porque en realidad nunca se encariñaron con esa persona y porque su amor propio es más fuerte que el dolor de cualquier separación.

Mientras muchos de nosotros nos entregamos al amor sin dudarlo, ellos caminan con cautela los terrenos del romance. Guardan su corazón bajo llave hasta asegurarse que el sendero es seguro. ¿De qué signos estamos hablando?

De espíritu libre, un Sagitario comienza entusiasta una relación, pero al mismo tiempo adopta una actitud despreocupada. Esto le permite recuperarse de una ruptura en un abrir y cerrar de ojos, comentó una astróloga a Bustle.

Siempre están listos para la siguiente aventura, lo que significa no tienen tiempo para vengarse de un ex, por el contrario, su mayor desquite, aunque involuntario, es demostrar que su presencia es indiferente de ahora en adelante.

Las personas Capricornio no se dejan llevar por las emociones, incluso después de una ruptura. Cuando algo no funciona en su vida, lo desecha con rapidez. No gasta tiempo, esfuerzo ni mucho menos dinero en lo que ya no vale la pena.

Además, este signo de tierra es consciente de que las rupturas son cosa de la vida, por eso no se apega a sus parejas románticas. Si bien es doloroso, no se deprime más tiempo del que le lleva recuperar su rutina al comienzo de la semana.

El signo que menos apego emocional tiene con sus parejas románticas es Acuario, en consecuencia, es demasiado fácil para él superar una ruptura amorosa. Por esta razón, muchas personas lo ven como un signo frío y despiadado.

La realidad, según comenta la astróloga en Bustle, es que trata de racionalizar los sentimientos y sigue adelante con admirable rapidez. Acepta con estoicismo cuando las cosas no funcionan por lo que está listo para conocer a alguien nuevo en un abrir y cerrar de ojos.

