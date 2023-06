Yotuel y Beatriz Luengo luchan por la libertad de Cuba con “Patria y Vida: The Power Of Music”

Exclusiva

Después de las revueltas en Cuba en 2021, una serie de músicos encabezados por el cubano y exintegrante de Orishas, Yotuel Romero, y quien fuera estrella de la serie española “Un Paso Adelante”, Beatriz Luengo, alzaron la voz junto a los manifestantes por las injusticias, la censura y las condiciones infrahumanas de muchos de los que viven en la isla. “Patria y Vida” se llamó su grito de guerra. “Patria y Vida: The Power of Music”. FOTO: H+M Communications.

“Una canción que nació como una voz para reclamar lo que viene sucediendo con la dictadura desde hace más de 60 años en Cuba. Una canción por nuestros compañeros encarcelados injustamente, por pensar distinto o por simplemente hablar…”, dijo Yotuel cuando se le preguntó por el origen del documental que presentó junto a Beatriz Luengo en “Los Angeles Latino International Film Festival” y en el “Tribeca Films de Nueva York” unos días atrás.

De manera exclusiva y directo de la alfombra roja, este par de artistas contaron la experiencia de hacer un documental en Cuba y los riesgos que esto conlleva. Fue dirigido por la propia Beatriz Luengo. En él aparecen además de Youtuel, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky y el conocido grupo Gente de Zona.

“Cuando iba caminando por Cuba me llamó muchísimo la atención un cartel que decía -Patria o Muerte-. De inmediato, le pregunté a Yotuel que cómo era posible esto. ¡Qué frase tan fuerte! Cuando hicimos la canción surgió -Patria y Vida-. La gente que ahí está también necesita la esperanza de los que estamos afuera”, aseguró Beatriz.

El Latin Grammy, el encarcelamiento y el documental “Patria y Vida: The Power Of Music”

La canción se hizo viral al tiempo que los encarcelamientos en Cuba. Más artistas la reproducían y la cantaban en las redes sociales. “De alguna forma incentivó al pueblo y los acompañó en sus protestas”, agregó quien fuera uno de los tres integrantes de Orishas. Se volvió un suceso y una bandera para todo aquel que quiso alzar su voz después de muchos años de silencio.

“Patria y Vida” rompió récords de reproducciones y fue nominada a los Latin Grammy. Ganaron dos gramófonos. Sin embargo, uno de los artífices de lo que se había convertido en un movimiento lo recibió en la cárcel. Maykel Osorbo es el único músico en el mundo que ha ganado un Latin Grammy estando en prisión.

Alexander Delgado y Randy Malcom de Gente de Zona, Yotuel, Beatriz Luengo, El Funky, Descemer Bueno en el Latin Grammy 2021. FOTO: Arturo Holmes/Getty Images.

Yotuel Romero y Beatriz Luengo ya estaban preparados. Ya se había filmado parte de las protestas, las injusticias y el crecimiento de manera impresionante y en horas del movimiento. Parte del documental ya lo tenían. Pero la odisea fue grabar a Maykel Osorbo. El riesgo era inminente, pero el sentimiento por alzar la voz lo fue más aún.

“Fue muy difícil conseguir cámaras, equipos de audio, etc, en la isla. Hay personas que pusieron su vida en riesgo. Pero Maykel Osorbo grabó. El Gobierno (de Miguel Díaz-Canel) apretó más, pero el arte no se rinde. Para nosotros fue fuerte, pero para los que están allá lo es más. Esta es nuestra lucha para hacer que las cosas cambien”, dijo Yotuel.

Ante la interrogante de si “Patria y Vida: The Power Of Music” es un documental de protesta, la española respondió: “Es un documental para que se vea la verdad. Nosotros la mostramos. El que lo ve decide qué piensa. Es la voz del arte. Eso es lo que podemos hacer los artistas. Alzar a voz por las injusticias y mostrarlas al mundo y al que puede ayudar. Tal como nosotros estamos haciendo yendo a los distintos y más importantes festivales internacionales”. View this post on Instagram A post shared by Yotuel (@yotuel)

“Patria y Vida: The Power Of Music” continuará un circuito por los distintos eventos fílmicos en el mundo. Por ahora y hasta el monte de cierre de esta nota, no tienen una agenda para que sea mostrado al público general, pero instaron a seguirlo en sus redes sociales y estar pendiente de las noticias. Yotuel, Beatriz Luengo, Andy Garcia, Arturo Sandoval, Elces Abby y Mellow Man Ace en el Los Angeles Latino International Film Festival 2023. FOTO: Steven Simione/Getty Images.

