Marjorie de Sousa mostró sus atributos en un modelito perfecto para el calor

Con una sonrisa en el rostro y mirada coqueta a la cámara, la actriz Marjorie de Sousa causó revuelo en redes sociales gracias a la fotografía donde dejó a la vista los atributos con los que cuenta a los 43 años de edad.

Fue desde su cuenta oficial de Instagram que la protagonista de melodramas como “Hasta que el dinero nos separe” y “Mi marido tiene familia” se volvió el blanco de felicitaciones por su próxima participación en el nuevo proyecto de Televisa, “Bola de Locos”.

“Infinitamente agradecidos y muy contentos de que @marjodsousa forme parte de la Familia #BolaDeLocos 🤩✨️”, se escribió desde la plataforma en compañía de una postal en la que Marjorie de Sousa se volvió el blanco de piropos.

Y es que la venezolana lució despampanante en un ajustadísimo vestido de un color naranja que complementó el tono bronceado de su piel. Por su fuera poco, la pieza con una abertura peligrosa en la parte frontal y escote profundo, evidenciaron su figura de reloj de arena.

A la par de su modelito perfecto para la temporada de calor, De Sousa optó por acompañarlo con unas zapatillas de tira que amarró a la altura de sus tobillos, así como un maquillaje y peina sutiles que le dieron todo el protagonismo a sus rasgos.

Cabe recalcar que esta no es la única razón por la que la histrionisa ha dado de qué hablar en redes sociales. No podemos olvidar que recientemente encabezó los titulares gracias a las declaraciones en las que se dijo dispuesta a que su hijo Matías conviva con su padre, Julián Gil, en el futuro.

“Mati está creciendo y lo que más me gusta de mi hijo es que es muy inteligente y un niño muy maduro, feliz y yo sé que el día de mañana pueden pasar muchas cosas, jamás digas no, que pase lo que tenga que pasar, pero desde la mejor manera, desde el amor, lo bonito, porque así he criado a mi hijo, no desde el odio o las peleas”, dijo Marjorie de Sousa ante las cámaras, en un discurso completamente diferente al que habría manejado con anterioridad.

